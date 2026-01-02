Los embalses que abastecen a Bizkaia comienzan el año al 62% de llenado, con 20,4 hm3 menos que en 2025

Archivo - Embalse de Zollo, en Arrankudiaga (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los embalses que abastecen a Bizkaia inician el año al 62% de llenado, lo que supone 9,3 puntos porcentuales por debajo del comienzo del pasado año. En concreto, estos pantanos cuentan con 135,8 hm3 recogidos, frente a los 156,3 hm3 de hace doce meses, cuando estaban al 71,5% de su capacidad, según datos del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia recogidos por Europa Press.

El sistema del Zadorra cuenta con 117 hm3 de agua (60,8% del total) y Artiba, Oiola, Nocedal, Zollo y Undurraga tienen 3 hm3 (80%). Además, el pantano de Ordunte recoge 15,6 hm3, lo que representa un porcentaje de llenado del 70,6%. Hace doce meses, el conjunto de estos pantanos acumulaba 20,4 hm3 más de reservas que ahora y marcaba 9,3 puntos más de llenado de los embalses.

Así, el agua recogida se sitúa 17 hm3 por debajo de la curva de garantía, línea que establece el nivel deseable de reservas de agua en cada momento del año para que las probabilidades de evolución a escenarios de sequía sean mínimas.