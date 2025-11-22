Los embalses que abastecen a Bizkaia están al 54,5% de llenado, 16 puntos por debajo del pasado año a pesar del temporal

BILBAO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los embalses que abastecen a Bizkaia están al 54,5% de llenado, lo que supone 16 puntos porcentuales por debajo de la misma fecha del pasado año, a pesar del temporal de lluvia y nieve de los últimos días.

En concreto, estos pantanos cuentan con 119,2 hm3 recogidos, frente a los 154,4 hm3 de hace doce meses, cuando estaban al 70,6% de su capacidad, según datos del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia recogidos por Europa Press.

El sistema del Zadorra cuenta con 105,8 hm3 de agua (55% del total) y Artiba, Oiola, Nocedal, Zollo y Undurraga tienen 2,9 hm3 (75,3%). Además, el pantano de Ordunte recoge 10,5 hm3, lo que representa un porcentaje de llenado del 47,2%. Hace doce meses, el conjunto de estos pantanos acumulaba 35 hm3 más de reservas que ahora y marcaba 16 puntos más de llenado de los embalses.

Así, el agua recogida se sitúa 22,6 hm3 por debajo de la curva de garantía, línea que establece el nivel deseable de reservas de agua en cada momento del año para que las probabilidades de evolución a escenarios de sequía sean mínimas.