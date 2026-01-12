Los embalses que abastecen a Bizkaia están al 66,3% de llenado, con 15,5 hm3 menos que en 2025

Archivo - Embalse de Zollo, en Arrankudiaga (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los embalses que abastecen a Bizkaia están este lunes al 66,3% de llenado, lo que supone 7,1 puntos porcentuales por debajo de la misma fecha del pasado año. En concreto, estos pantanos cuentan con 145 hm3 recogidos, frente a los 160,6 hm3 de hace doce meses, cuando estaban al 73,5% de su capacidad, según datos del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia recogidos por Europa Press.

El sistema del Zadorra cuenta con 125,5 hm3 de agua (65% del total) y Artiba, Oiola, Nocedal, Zollo y Undurraga tienen 3,2 hm3 (83%). Además, el pantano de Ordunte recoge 16,3 hm3, lo que representa un porcentaje de llenado del 73,7%. Hace doce meses, el conjunto de estos pantanos acumulaba 15,5 hm3 más de reservas que ahora y marcaba 7,1 puntos más de llenado de los embalses.

Así, el agua recogida se sitúa 12,7 hm3 por debajo de la curva de garantía, línea que establece el nivel deseable de reservas de agua en cada momento del año para que las probabilidades de evolución a escenarios de sequía sean mínimas.