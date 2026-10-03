Emergencias de Euskadi registra 150 incidencias relacionadas por abundantes lluvias con inundaciones localizadas

Archivo - Lluvia en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Emergencias de Euskadi ha registrado 150 incidencias hasta las 20.30 horas de este sábado relacionadas con la abundante lluvia que ha caído durante esta tarde. La Comunidad Autónoma Vasca había activado el aviso amarillo por precipitaciones intensas desde las 18.00 horas, que luego ha evolucionado a naranja, y las tormentas en las siguientes horas ha dejado numerosas inundaciones localizadas y balsas de agua.

En concreto, SOS Deiak ha registrado 137 incidentes en Bilbao, la gran mayoría relacionados con las lluvias y, de hecho, se ha tenido que cortar la circulación en los túneles de la Avanzada de Leioa (Bizkaia) debido al agua acumulada. También se ha registrado afecciones por las precipitaciones en otros municipios vizcaínos como Getxo, Basauri, Galdakao, Sestao, Erandio y en Llodio (Álava).

Euskalmet mantiene la alerta naranja hasta las 00.00 horas, cuando espera que remitan las lluvias en Bizkaia, y la tormenta se traslade hacia el sur. Después de la medianoche, se pasará a aviso amarillo hasta las 6.00 horas de este domingo.

CASCO VIEJO

Según testigos presenciales, el Casco Viejo de Bilbao ha resultado especialmente afectado por las precipitaciones esta tarde-noche. La calle Askao, por la que se accede a él, ha quedado cortada al tráfico.

Fuentes del Ayuntamiento han informado a Europa Press que, a las 23.45 horas, la situación había mejorado. Desde las 19.00 horas han siso numerosas las intervenciones de Policía Municipal y Bomberos, sobre todo en la zona del Casco Viejo. También se han desplegado dos camiones del área de Servicios en apoyo que permanecerán de retén durante toda la noche.