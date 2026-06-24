Emergencias de Osakidetza asiste a 50 personas afectadas por las altas temperaturas

Archivo - Entrada a Urgencias del Hospital de Basurto (Bilbao) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias de Osakidetza ha atendido hasta las siete de la tarde de este miércoles a 50 personas a consecuencia de las altas temperaturas que se han registrado en Euskadi, sin que se dieran casos de gravedad, según ha informado el Departamento vasco de Salud.

Los casos atendidos han sido a personas con edades comprendidas entre los 16 y 98 años. Un total de 15 personas han sido tratadas in situ y dadas de alta, mientras 35 han sido trasladadas en ambulancia a centros hospitalarios o de salud para su seguimiento, sin revestir ninguna gravedad. Por territorios, en Gipuzkoa se han dado 16 casos, en Bizkaia 30 y en Álava cuatro casos.

Desde el Departamento de Salud del Gobierno Vasco se ha recordado la importancia de seguir las recomendaciones recogidas en el Plan de Calor 2026. El objetivo del Plan es prevenir y reducir el impacto del exceso de temperatura en la salud de la población durante los meses más calurosos del año, con especial atención a los colectivos más vulnerables.