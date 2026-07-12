Emergencias de Osakidetza atiende este fin de semana en Euskadi a 16 personas por altas temperaturas

Archivo - Un termómetro indica una temperatura de 39ºC - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias de Osakidetza ha atendido este fin de semana en Euskadi a 16 personas a causa de las altas temperaturas registradas, diez de ellas el sábado y seis el domingo.

En un comunicado, el Servicio Vasco de Salud ha precisado que, hasta las 10.00 horas de este pasado sábado, se atendió a diez personas de entre 54 y 80 años, como consecuencia del intenso calor.

Siete de ellas fueron tratadas 'in situ' y dadas de alta mientra tres fueron trasladadas en ambulancia a centros hospitalarios o de salud para su seguimiento, sin que su estado revestiera gravedad. Siete de lo casos se produjeron en Bizkaia, dos en Gipuzkoa y uno en Álava.

Durante la jornada de este domingo, el Servicio de Emergencias ha atendido, por las altas temperaturas, a seis personas de entre tres y 83 años.

Cinco de ellas han sido tratadas en el lugar y dadas de alta, mientras una ha tenido que ser trasladada en ambulancia a un centro hospitalario para su seguimiento. Su estado no revestía gravedad. En Álava se ha asistido a tres afectados, en Bizkaia a dos y en Gipuzkoa a uno.

RECOMENDACIONES

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha recordado la importancia de seguir las recomendaciones recogidas en el Plan de Calor 2026, cuyo objetivo es "prevenir y reducir el impacto del exceso de temperatura en la salud de la población durante los meses más calurosos del año", con especial atención a los colectivos más vulnerables.

El plan presta especial atención a la población de riesgo, como menores de cuatro años, personas mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y a quienes realizan actividad física en exteriores.

El Departamento aconseja contactar con frecuencia con las personas mayores que vivan solas y no dejar a nadie dentro de un vehículo estacionado y cerrado, en especial en las horas centrales del día.