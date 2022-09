Emilio Martín se retirará de la competición internacional profesional este sábado en el Duatlón de Bilbao

BILBAO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Emilio Martín, tricampeón del mundo de Duatlón, ha anunciado su intención de estar en los puestos de cabeza este sábado en la prueba de esta modalidad que se desarrollará en Bilbao, en la que prevé que sea su última competición internacional de modo profesional.

La competición consistirá en un primer segmento de carrera a pie de 5 kilómetros. Acto seguido, llegará la carrera en bici en un trazado de 20 kilómetros, para finalizar de nuevo con la carrera a pie en una distancia de 2,5 kilómetros.

"Llego en forma tras la lesión que me tuvo parado varios meses y quiero estar peleando por los primeros puestos de la carrera y disfrutar de la competición, así como de un entorno espectacular como Bilbao", ha dicho Martín, para añadir que tiene un proyecto profesional y "llega el momento de dar el paso al costado, es algo natural".

"Seguiré compitiendo lo que me permita laboralmente. No digo que no vuelva a un campeonato, pero priorizaré con lo personal y familiar", ha manifestado.

El Campeonato de Europa de Triatlón Multideporte Bilbao Bizkaia ha vivido este viernes su primer acto puramente deportivo con la presentación de la selección española de duatlón al completo (Élite, Sub-'23 y Júnior), así como el seleccionador nacional Iñaki Arenal.

Martín formará equipo en la Élite, junto al campeón de España, Celestino Fernández, quien ha afirmado que intentará estar "lo más delante posible a pie y hacer un buen papel en bici". "Dar el máximo, con el apoyo de una gran ciudad como Bilbao y disfrutar al máximo son los objetivos", ha agregado.

Los Sub-'23 Nicolás Regidor, Iván Puentes y Carlos Oliver y los Júnior Pelayo González, quien viene de ganar la Copa de Europa en Izvorani (Rumanía) y Manuel Inglada forman la selección masculina.

Marta Romance, podio sub-23 en Targu Mures (Rumanía) y Marina Muñóz componen el tándem Sub-'23, mientras también participarán Helena Moragas y Maite Jiménez-Orta.

Iñaki Arenal, seleccionador nacional, ha dicho confiar en el apoyo del público para conseguir medalla en todas las categorías. Sobre los rivales más peligrosos, ha indicado que "el equipo francés y el belga son los más potentes. También algún duatleta portugués en la categoría junior puede dar la sorpresa y estar arriba".