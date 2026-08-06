Haizea Wind Group entrega a Orsted los monopilotes más grandes del sur de Europa

BILBAO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa vasca de torres eólicas Haizea Wind Group, ubicada en el Puerto de Bilbao, ha entregado a la compañía danesa Orsted los monopilotes más grandes del sur de Europa, que irán destinados al parque eólico marino más grande del mundo, ubicado en el Mar del Norte.

Según ha informado la empresa en un comunicado, los monopilotes darán soporte a los aerogeneradores de Hornsea 3, el parque eólico más grande del mundo y ubicado en el Mar del Norte, que tendrá una capacidad de 2,9 GW y suministrará energía limpia a más de 3,3 millones de hogares británicos.

Haizea Wind Group es una compañía líder mundial en la fabricación de torres eólicas y los monopilotes que ha entregado a la danesa Orsted son piezas que se colocan en el lecho marino y dan soporte a los aerogeneradores.

Por sus dimensiones, se trata de las piezas de mayor tamaño fabricadas hasta la fecha en la Península Ibérica y las segundas de Europa, y cuentan con un diámetro de 11 metros, una longitud de más de 105 metros y un peso de más de 2.300 toneladas.

Haizea Wind Group es el único fabricante a nivel estatal capaz de producir piezas con estas dimensiones e incluso mayores y la operativa de preparación de estas estructuras para su embarque ha contado con la participación de Grúas Aguado, partner logístico de Haizea Wind Group.

La empresa ha colaborado en las labores de traslado y preparación de los monopilotes dentro de las instalaciones del Puerto de Bilbao, una fase clave para garantizar el éxito de una operación de gran complejidad debido al extraordinario tamaño y peso de las piezas.

Todas las labores de logística se han realizado también con la colaboración de Cadeler, responsable de las labores de embarque y desembarque, y con Mammoet, encargados del transporte de los monopiles con SPMT (Transportador Modular Autopropulsado o Self-Propelled Modular Transporter por sus siglas en inglés).

PARQUE EÓLICO MARINO

Orsted es uno de los operadores de energía eólica marina líder en el mercado mundial, y está construyendo el mayor parque eólico marino del mundo, denominado Hornsea 3, en el Mar del Norte situado a 120 kilómetros de la costa de Norfolk. Con una capacidad de 2,9 GW, la infraestructura suministrará energía limpia a más de 3,3 millones de hogares británicos una vez esté plenamente operativo.

Actualmente, la planta del grupo Haizea Wind Group, ubicada en el Puerto de Bilbao, cuenta con una superficie superior a 200.000 metros cuadrados, con seis naves y un área de almacenamiento para torres y monopilotes, y supera los 900 trabajadores.

Haizea Wind Group ostenta el liderazgo mundial en fabricación de monopilotes para aerogeneradores de más de 15 MW, tras la ampliación de sus instalaciones en el Puerto de Bilbao.

El grupo es el principal fabricante de torres eólicas offshore de gran tamaño en Europa con proyectos como East Anglia One y Dogger Bank (Reino Unido), Borselle y HKZ (Holanda), Hornsea Two (Reino Unido), Seamade (Bélgica), St. Nazaire y St. Brieuc (Francia) o Hywind Tampen (Noruega), entre otros.