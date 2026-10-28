BILBAO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las empresas vascas mantienen una visión positiva sobre la evolución de la economía de cara al cuarto trimestre del año, pese a un entorno económico "algo más pesimista" al de los tres meses anteriores. Solo un 14,1% de las compañías cree que su facturación empeorará y un 81,4% considera que la actividad se mantendrá o mejorará, según la encuesta de Confianza Empresarial elaborada por Laboral Kutxa.

En concreto, el valor del Índice de Confianza se ha situado en 53,3, lo que supone un valor algo inferior al del trimestre anterior (55,1) Ese valor superior a 50 indica expansión de la actividad y es superior al valor de la eurozona, que era del 53,1 en septiembre, e inferior al del conjunto del Estado, con un dato en agosto de 55,8.

Por lo tanto, las empresas vascas mantienen una visión positiva con respecto a la evolución de la economía de cara al cuarto trimestre del año, aunque se muestra un entorno económico "algo más pesimista" al del trimestre anterior.

Concretamente, el 7,9% considera que mejorará el entorno con respecto al trimestre actual y el 48,5% considera que se mantendrá igual, por lo que el 43,6% considera que empeorará.

Las previsiones de las empresas en cuanto a la facturación apuntan a una visión similar a la del tercer trimestre de 2026. El 29,3% de las empresas encuestadas consideran que la facturación mejorará, siendo el 56,6% las que estiman que será similar, frente al 14,1% que consideran que empeorará.

Respecto a la actividad prevista en el cuarto trimestre, el 19,1% considera que mejorará frente a un 18,6% que espera que empeorará. El restante 62,3% de la muestra cree que la actividad se mantendrá igual.

La encuesta apunta a una leve caída en cuanto a las cantidades vendidas previstas en este cuarto trimestre y estabilidad de precios con respecto al trimestre previo. El 23,3% de los encuestados esperan que el volumen de pedidos se incremente y el 14,9% que empeore, frente al 61,9% que piensan que será similar al trimestre actual.

En relación con los precios, los resultados se reparten principalmente entre el 18,6% que consideran que serán superiores y el 76,5% que estiman estabilidad en los mismos.

La opinión acerca de las expectativas de la rentabilidad de las operaciones acumula el 87,1% de las respuestas en el valor "inferior" e "igual" y un 12,9% espera obtener rendimientos superiores.

En relación con el volumen de inversión, el 12,6% de las empresas consideran que se incrementará durante el cuarto trimestre de 2026 y el 10,9% cree que disminuirá. Por tanto, el 76,5% de los encuestados piensa que se mantendrá.

Por otra parte, el 82,7% de las empresas consideran que el empleo se mantendrá, frente al 11,1% cuyas expectativas pasan por incrementar la plantilla y el 6,2% que se inclinan justamente por lo contrario.

EXPORTACIONES

En la encuesta también se pregunta por otras cuestiones que forman parte de la encuesta pero no se incluyen en el índice como son la evolución de las exportaciones a lo largo del último año. En concreto, el 25,0% de los encuestados opina que han mejorado y es el 26,4% el que refleja un empeoramiento, quedando en un 48,6% aquéllos que indican que se mantienen las ventas en el exterior.

En cuanto al porcentaje de ventas destinado a innovación o iniciativas de I+D a lo largo del último año, el 63,1% de los encuestados se sitúa en valores mínimos, entre nada y un 1%, frente al 15,4% que destina más de un 5%.

Por otro lado, el plazo de cobro a clientes se ha mantenido igual a lo largo del último año para el 83,4% de los encuestados y se ha incrementado para el 10,6% de las empresas, quedando en un 5,9% aquellas empresas que han visto reducido el plazo.

El 85,6% de los encuestados opina que el acceso a la financiación bancaria se ha mantenido igual a lo largo del último año. El resto de empresas se reparten entre el 7,4% que considera que ha mejorado y el 6,9% que opina lo contrario.