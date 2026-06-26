ENBA denuncia el "grave perjuicio" que ocasiona la "descoordinación e incoherencia" en el Gobierno Vasco sobre el lobo

SAN SEBASTIÁN 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria y ganadera ENBA ha denunciado el "grave perjuidio" que la "descoordinación e incoherencia" entre departamentos del Gobierno Vasco sobre el lobo ocasiona a la ganadería extensiva de Euskadi.

En un comunicado, ENBA ha criticado como "claramente perjudicial para nuestra ganadería" el posicionamiento del Gobierno Vasco en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, el cual, a su juicio, "viene a confirmar las sospechas del sector hacia un Gobierno que antepone otros intereses a los de la ganadería extensiva".

Según ha indicado, en la última Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada el pasado lunes, "Euskadi fue junto a Castilla la Mancha y Cataluña, una de las pocas Comunidades Autónomas que no apoyó el informe presentado por Galicia, que venía a demostrar que la extracción de determinados lobos claramente conflictivos y reincidentes en sus ataques a la ganadería, no afecta al conjunto de la población" de esta especie que se encuentra "en un claro avance y expansión poblacional".

En este sentido, ha criticado que el Gobierno Vasco "tomó la decisión política de no avalar un informe científico objetivo, perjudicando con ello las necesidades de la ganadería extensiva de Euskadi".

En este contexto, para ENBA "no queda más opción que reclamar coherencia a las políticas que está desarrollando el Gobierno Vasco", ya que, actualmente, "mientras que públicamente se muestra una determinada postura favorable a la ganadería extensiva, en el momento de la ejecución de esa postura, el Gobierno Vasco da pasos contradictorios que van en contra de los y las baserritarras".