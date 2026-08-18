ENBA pide al Lehendakari que "lidere un acuerdo interinstitucional" para el abastecimiento de agua en el mundo rural

SAN SEBASTIÁN 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria y ganadera ENBA ha pedido al Lehendakari, Imanol Pradales, que impulse un "acuerdo interinstitucional para dar solución al abastecimiento de agua que está en el mundo rural fuera de la red regularizada".

En un comunicado, ENBA ha destacado que la "principal afección de la sequía en el sector primario vasco es la falta de pasto y falta de agua tanto en los manantiales particulares como en los montes".

Por ello, ha considerado que "el Lehendakari, Imanol Pradales, debe impulsar y liderar un acuerdo interinstitucional para dar solución al abastecimiento de agua que está, en el mundo rural, fuera de la red regularizada".