Enba ve un "paso adelante" la paralización del acuerdo Mercosur pero advierte de que "queda una batalla pendiente"

SAN SEBASTIÁN 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato agrario vasco Enba ha calificado de "buena noticia" la paralización este miércoles del acuerdo UE-Mercosur y ha considerado que se trata de un "paso adelante". No obstante, ha advertido de que queda "una batalla pendiente" ante su posible aprobación definitiva y ha llamado a la "unión y organización" de los baserritarras (agricultores)".

El pleno del Parlamento Europeo ha acordado este miércoles, por una diferencia de apenas diez votos, denunciar el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por las dudas de su compatibilidad con el Derecho comunitario, lo que en la práctica suspenderá el proceso de ratificación del pacto, pero no necesariamente de su aplicación provisional, que depende de la Comisión Europea.

El coordinador del Enba, Xabier Iraola, se ha felicitado por que haya salido adelante la votación para solicitar al TJUE "un dictamen para saber si el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur es conforme o compatible con los tratados de la UE".

Así, ha apuntado que esto "va a suponer un retraso en la aplicación o la puesta en marcha de dicho acuerdo y, por lo tanto, es un paso adelante". No obstante, ha incidido en que "la política sigue adelante" y se desconoce todavía "si en febrero o marzo será el momento en el que el Parlamento Europeo haga la votación definitiva, que en la que se ratificará el acuerdo".

"Entonces será la batalla definitiva, si el Parlamento Europeo ratifica o no el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur. Por lo tanto, nos queda una batalla pendiente", ha afirmado.

"UN PASO AL FRENTE"

Iraola ha felicitado a los baserritarras que se han movilizado en estos últimos meses porque, según ha destacado, han conseguido "algunos de los objetivos", uno de los cuales era "impedir la puesta en marcha del acuerdo de Mercosur". "Ahora le hemos puesto un impedimiento en el camino. Vamos a ver hasta dónde llega la cuestión", ha añadido.

El coordinador de Enba ha mostrado también el agradecimiento del sindicato agrario a los agricultores que "han decidido dar un paso al frente y se han movilizado en defensa de sus intereses y de los intereses del sector".

"Si estamos unidos, si estamos estructurados, organizados, estamos sindicados, podemos lograr algo o bastantes cosas", ha resaltado Iraola, quien ha advertido de que "si cada uno va a su aire, cada uno pelea individualmente, no vamos a lograr nunca nada".

Por ello, ha hecho un llamamiento a seguir "organizados, movilizados", y ha anunciado que Enba en los próximos días dará cuenta de las siguientes movilizaciones.