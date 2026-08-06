Enbeita asegura ser pregonera de Aste Nagusia bilbaína supone "cumplir un sueño y un reconocimiento increíble"

La pregonera de Aste Nagusia de Bilbao, Onintza Enbeita, y la txupinera, Ainhoa Urrejola, en su presentación oficial. - H.BILBAO/EUROPA PRESS

BILBAO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La pregonera de la próxima Aste Nagusia de Bilbao, la bertsolari y periodista Onintza Enbeita, ha asegurado que "cumple un sueño" con su designación, que considera "un reconocimiento increíble" a su trayectoria. También la txupinera, la comparsera de Kaixo Ainhoa Urrejola, se han mostrado "superfeliz" por su elección.

La Comisión Mixta de Fiestas de Bilbao ha presentado este jueves oficialmente a la pregonera y a la txupinera de la 46ª edición de Aste Nagusia, que dará comienzo el próximo día 22. En este acto, desarrollado en el Ayuntamiento, Enbeita y Urrejola han estrenado los trajes específicos que vestirán durante todos los actos de las fiestas de la capital vizcaína.

La pregonera y la txupinera han estado acompañadas en esta primera aparición pública por la concejala de Igualdad y Fiestas, Itziar Urtasun, y el representante de Bilboko Konpartsak Adrián Vázquez, que han agradecido a ambas haber aceptado asumir la responsabilidad de desarrollar, en palabras de la edil, este "papel especial" durante las nueve "jornadas exigentes, pero también enormemente gratificantes" de Aste Nagusia.

Urtasun ha confiado en que "las protagonistas, con Marijaia", de las fiestas de Bilbao van a desempeñar "maravillosamente" su tarea como pregonera y txupinera "y con alegría".

Por su parte, Onintza Enbeita se ha mostrado "superfeliz" de haber sido elegida como pregonera de la Aste Nagusia bilbaína. "Para mí es como cumplir un sueño", ha asegurado.

A su entender, su designación es un "reconocimiento increíble" a su trayectoria y, como bertsolari, "igual la mayor demostración de amor" que ha recibido. Visiblemente emocionada, ha augurado que, igual que en la presentación de este jueves, también llorará de emoción el 22 de agosto en la lectura del pregón en el Teatro Arriaga.

Enbeita se siente "privilegiada" por ser la pregonera de las fiestas bilbaínas y espera estar "en el lugar que merecen los bilbaínos" y pasar una Aste Nagusia "maravillosa" junto a Urrejola.

Según ha explicado, ya sabe qué dirá en el pregón, que "no se puede improvisar" y que tiene ya escrito, aunque no ha adelantado ningún detalle de su contenido para no hacer "spoiler". No obstante, ha avanzado que en él "habrá bertsos pero no será todo en bertso".

REACIA EN PRINCIPIO

Por su parte, la txupinera Ainhoa Urrekola ha explicado que su designación se produjo "por sorteo" y, aunque "en un principio era reacia a asumir ese papel", luego decidió "decir que sí" y está "superfeliz".

Aunque su presentación oficial se ha desarrollado este jueves, la Comisión Mixta de Fiestas de Bilbao anunció el pasado mes de julio la designación como pregonera de Onintza Enbeita, bertsolari y periodista, que también fue diputada de EH Bildu.

Según destacó entonces la Comisión, Enbeita fue la primera mujer en ganar, en 2018, el Campeonato de Bizkaia de Bertsolaris, "pertenece a una reconocida saga de bertsolaris y mantiene un estrecho vínculo con Bilbao y Aste Nagusia".

Por su parte, la txupinera Ainhoa Urrejola Soldevilla pertenece a la comparsa Kaixo desde hace casi 30 años y su vida ha estado ligada "desde siempre" a las comparsas.