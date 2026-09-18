El enlace entre la AP-1 y la AP-8 sentido Behobia se cerrará la noche del lunes por obras sobre el viaducto de Maltzaga

SAN SEBASTIÁN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El enlace entre la AP-1 y la AP-8, sentido Behobia, se cerrará la noche del próximo lunes, de 23.00 a 03.00 horas, para la realización de trabajos sobre el viaducto de Maltzaga, dentro del proyecto que se se está ejecutando para su rehabilitación, lo que obliga a cerrar el enlace.

Según ha informado Bidegi, durante el cierre los usuarios que deseen continuar por la AP-8, en dirección a Behobia, deberán salir por la salida 145 en dirección a la N-634 Eibar, y tras pasar el peaje, dar la vuelta en la rotonda e incorporarse de nuevo a la AP-8 sentido San Sebastián.

Por otro lado, con motivo de las obras de rehabilitación sostenible del firme, se prevé trabajar en el enlace nº 419 de la carretera N-I, enlace de Beasain y Lazkao, la noche domingo al lunes, en horario de 22.00 a 5.30 horas, ocasionando distintas afecciones al tráfico en las entradas y salidas de dicho enlace.

Así, permanecerán cortadas la salida desde el sentido Donostia-San Sebastián de la carretera N-I a Beasain y Lazkao y la entrada desde Beasain y Lazkao a la carretera N-I, en sentido Donostia. Se cortará el tramo entre la carretera N-I y la glorieta de Ugartemendi (junto la Ertzaintza), quedando inhabilitadas tanto la salida como la entrada desde esa glorieta.

Quien circulando en sentido San Sebastián desee tomar la salida nº 419, a Beasain y Lazkao, deberá continuar a la siguiente salida, salida nº 420, acceso a Ordizia y realizar el cambio de sentido en dicho enlace, volviendo a incorporarse a la carretera N-I en sentido Vitoria-Gasteiz.

Asimismo, quien desde Beasain y Lazkao desee incorporarse a la carretera N-I, en sentido a la capital guipuzcoana, deberá tomar dirección Vitoria-Gasteiz y realizar el cambio de sentido en el enlace nº417, tomando la salida a Olaberria, a la altura del Hotel Castillo, volviendo a incorporarse a la N-I, en sentido Donostia-San Sebastián.

También podrá optar por dirigirse al enlace nº420, en Ordizia, a través de la carretera GI-4491, que discurre entre los pabellones de la empresa CAF. A partir de las 5.30 horas se desmontará la señalización provisional de las obras, restituyendo la circulación a la normalidad.