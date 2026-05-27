Los enlaces de la AP-1 en Bergara registrarán este fin de semana cortes nocturnos para labores de fresado

SAN SEBASTIÁN 27 May. (EUROPA PRESS) -

La renovación del firme entre los enlaces de Bergara Sur y Bergara Norte de la AP-1, sentido Eibar, dará continuidad este fin de semana a la campaña 2026-2027. Así, desde el viernes por la noche hasta la madrugada del próximo lunes se llevarán a cabo las labores de fresado de este tramo, lo que generará diversas afecciones y cortes de tráfico.

Según ha explicado la Diputación Foral de Gipuzkoa, a lo largo del fin de semana la AP-1 se cerrará por completo en sentido Eibar entre los enlaces de Bergara Sur y Bergara Norte. Tanto la noche del viernes al sábado, como la noche del sábado al domingo, el tramo se cerrará completamente al tráfico entre las 21.00 y las 09.00 horas.

Durante esas dos noches, los vehículos que utilicen la AP-1, sentido Eibar, deberán salir en el enlace Bergara Sur para a través de la GI-627 atravesar la localidad y volver a incorporarse a la AP-1 en el enlace de Bergara Norte.

Una vez finalizados los trabajos del sábado por la noche, el domingo, a partir de las 09.00 horas, se mantendrá cerrado el carril izquierdo entre el enlace Bergara Sur y el túnel de San Martzial para rematar los trabajos durante la jornada. Este cierre de carril finalizará la noche del domingo al lunes 1 de junio.

Bidegi ha precisado que los horarios establecidos para realizar estos trabajos son aproximados, ya que pueden variar dependiendo de factores como la meteorología. En este sentido, aconseja circular con precaución y seguir las indicaciones establecidas tanto por las señales como por el personal de obra que se encontrará en el lugar.