La entrada a la AP-8 desde Irun, sentido Bilbao, se cierra este martes y miércoles por la noche

SAN SEBASTIÁN 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El paso de un vehículo de transporte especial obligará a cerrar la entrada a la AP-8, sentido Bilbao, de Irun M/O la noche de este martes y miércoles, según ha informado la Diputación foral de Gipuzkoa.

El vehículo de transporte especial transitará por el lugar la noche del miércoles 1 al jueves 2 de julio, por lo que para poder garantizar su paso en las condiciones adecuadas este martes 30 de junio por la noche, de 22.00 a 03.00 horas, se cerrará totalmente la entrada a la AP-8 de Irun M/O para mover diversas barreras.

El miércoles por la noche (noche del 1 al 2 de julio), la entrada a la AP-8 de Irun M/O se cerrará de 23.30 a 05.00 horas, por una parte, para garantizar el paso en condiciones del vehículo de transporte especial, y por otra, para volver a recolocar las barreras desplazadas la noche anterior.

Durante el tiempo que dure el cierre del enlace, se recomienda a los usuarios que tuvieran previsto utilizar esta entrada que utilicen el enlace de Oinaurre para incorporarse a la AP-8 sentido Bilbao. Los horarios establecidos son aproximados.

En este sentido, la institución foral aconseja circular con precaución, planificar la ruta con antelación y seguir las indicaciones tanto de las señales como del personal de obra que se encontrará en el lugar.