Las entradas de la "accesible" 87 Quincena Musical de San Sebastián se ponen a la venta este martes

Presentación de la 87 Quincena Musical de San Sebastián. - QUINCENA MUSICAL

SAN SEBASTIÁN, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Las entradas para la "accesible" 87 Quincena Musical de San Sebastián, que se celebrará del 2 al 30 de agosto, saldrán a la venta este martes. El festival ofrecerá conciertos a cargo de Juan Diego Flórez, la Scala de Milán, la Seoul Philharmonic y Eva Yerbabuena, entre otros. Habrá conciertos gratuitos y entradas para el ciclo de conciertos del Kursaal desde 14 euros. Además, los menores de 30 años y desempleados pueden beneficiarse de la Hora Joven, con entradas a cinco euros.

Los organizadores han dado cuenta de que el Kursaal donostiarra acogerá las actuaciones de la Mahler Chamber Orchestra, The Constellation Choir and Orchestra, Seoul Philharmonic Orchestra y la Orquesta Filarmónica de la Scala de Milán; bajo la batuta de "grandes" directores como Riccardo Chailly, Sir John Eliot Gardiner, Daniel Harding y Jaap van Zweden.

Además, Euskadiko Orkestra, Bilbao Orkestra Sinfonikoa, Orfeón Donostiarra y Easo Abesbatza abordarán, dirigidos por Erik Nielsen, la "exigente y monumental" 'Gran Misa de Muertos' de Berlioz.

En esta edición también se conmemorará el bicentenario del fallecimiento del compositor vasco Juan Crisóstomo de Arriaga con el concierto 'Arriaga harrigarria', que ofrecerán Euskadiko Orkestra y Easo Abesbatza bajo la dirección de Juanjo Mena, en el teatro victoria Eugenia.

Asimismo, la bailaora Eva Yerbabuena y su compañía presentarán el espectáculo 'Yerbagüena. Oscuro brillante'. En Tabakalera, además de Tabakalera Dantzan, tendrá lugar el Ciclo de Música Contemporánea y el estreno de 'Zomozorroak', espectáculo central de la Quincena Infantil. Por otro lado, Natxo de Felipe, junto a Kuarteto Philiperena, regresarán al Santuario de Arantzazu, en Oñati.

La venta general de entradas comenzará este martes a las 11.30 horas. Podrán adquirirse en 'quincenamusical.eus' y en las taquillas del Kursaal y el Teatro Victoria Eugenia. Los organizadores han destacado que esta edición será "accesible" con conciertos gratuitos y "entradas para el ciclo de conciertos del Kursaal desde 14 euros". Además, los menores de 30 años y desempleados pueden beneficiarse de la Hora Joven, con entradas a cinco euros.

KURSAAL

En cuanto al Kursaal, la apertura de esta edición correrá a cargo del tenor peruano Juan Diego Flórez, que, tras más de dos décadas de ausencia, regresa a San Sebastián. El 6 de agosto Daniel Harding también volverá al festival para dirigir la Mahler Chamber Orchestra, con el pianista Daniel Trifonov como solista.

El pianista Grigory Sokolov volverá a Quincena el 13 de agosto, mientras que el 19 de agosto Euskadiko Orkestra, Bilbao Orkestra Sinfonikoa, Orfeón Donostiarra y Easo Abesbatza interpretarán la 'Gran Misa de Muertos, Réquiem' de Berlioz, bajo la dirección de Erik Nielsen y con la interpretación solista del tenor John Matthew Meyers.

El 22 de agosto se estrenará en San Sebastián 'The Constellation Choir & Orchestra', el proyecto más reciente de Sir John Eliot Gardiner y los días 25 y 26 de agosto el festival recibirá la doble visita de la Seoul Philharmonic Orchestra, dirigida por su titular, Jaap van Zweden. Además, el 29 y 30 de agosto recalará en Quincena la Orquesta Filarmónica de la Scala de Milán y Riccardo Chailly.

VICTORIA EUGENIA Y TABAKALERA

En el teatro Victoria Eugenia, el 12 de agosto, bajo el título 'Arriaga harrigarria', se conmemorará el segundo centenario de Arriaga. Bajo la batuta del maestro Juanjo Mena, Euskadiko Orkestra interpretará una selección de algunas de sus obras más populares.

En este escenario el flamenco estará representado por la bailaora y coreógrafa Eva Yerbabuena que el 17 de agosto ofrecerá su espectáculo 'Yerbagüena (oscuro brillante)'. Por otro lado, Tabakalera acogerá Tabakalera Dantzan en la que Ion Munduate estrenará 'Hafuura' (11 de agosto); Paula Quintana presentará 'Atlas de anatomía' (13 de agosto); y Lorena Nogal (Premio Nacional de Danza 2024) interpretará en doble sesión 'PICASSa' (14 de agosto).

El Ciclo de Música contemporánea el cuarteto de saxofones Sigma Project abordará 250 aniversario de América: una selección de obras de Hass, Shaw, Czernowin y Glass, y el estreno de la obra 'Zurrumurru' de J. Esnaola (10 de agosto); el cuarteto de cuerda Quatuor Béla interpretará una selección de partituras de Mochizuki, Saunders, Jeon y Avramidou, así como el estreno de la obra de P. Franchelli ganadora del XVIII Concurso de Composición Pablo Sorozábal (14 de agosto): y Dúo Cassadó presentará Esencia de los elementos (16 de agosto), un proyecto llevado a cabo junto a la artista visual Martina Ampuero.

La Sala Patio de Tabakalera acogerá el espectáculo central de la Quincena Infantil: el estreno absoluto de 'Zomozorroak', una nueva producción de la Quincena Musical y Easo Abesbatza (7 de agosto).

Por otro lado, en San Telmo Museoa, el Ciclo de Música de Cámara contará con la violinista Francesca Dego, el Trío VibrArt (Miguel Colom, Fernando Arias y Juan Floristán), La Ritirata y Cuarteto Quiroga; y el Ciclo de Música Antigua recibirá a La Real Cámara, Collegium Musicum Madrid, Gli Incogniti y Capella de Ministrers.

La Quincena Andante, que lleva el festival a localidades de Gipuzkoa, Álava, Navarra y País Vasco francés, volverá a Chillida Leku, Senpere u Hondarribia. A Arantzazu regresará Natxo de Felipe junto al Kuarteto Philiperena en un concierto titulado 'Abandonatuak (Abandonados)', en el que rescata algunas canciones inéditas de la época de Oskorri.

También regresará el Ciclo de Órgano y el Palacio de Miramar será punto de encuentro de jóvenes talentos. También habrá actividades paralelas como la exposición 'Montserrat Torrent. 100 años al servicio de la música' dedicada a la figura de la ya centenaria organista catalana (del 3 al 14 de agosto en el sotocoro de la Basílica de Nuestra Señora del Coro); y 'Claves para una entrada al disfrute', charlas a cargo de la crítica musical Mari José Cano, los días 4 y 6 de agosto en San Telmo Museoa).