Archivo - Hotel en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las entradas en los establecimientos hoteleros de Euskadi en octubre han aumentado un 4,9% en términos interanuales, mientras las pernoctaciones lo hicieron en la misma proporción (4,9%). Las 380.134 entradas han dado lugar a un total de 751.881 pernoctaciones, según datos publicados este viernes por Eustat.

En cuanto a la procedencia del visitante, el 49,9% del total de entradas y el 52,5% de las pernoctaciones de este mes han sido de origen extranjero, según datos publicados este miércoles por Eustat.

Por territorios, en Álava se han registrado 47.416 entradas y 98.511 pernoctaciones, un 3,4% más y un 1,7% menos, respectivamente, que en octubre del año anterior.

En Bizkaia las entradas se han incrementado en un 5,3% y las pernoctaciones en un 4,9%, con un total de 177.694 entradas y de 338.020 pernoctaciones.

En Gipuzkoa se han observado 155.024 entradas, un 4,8% más que en octubre de 2025, y 315.350 pernoctaciones, lo que supone un aumento del 7,1%.

Por capitales, el volumen de entradas ha experimentado un descenso del 0,1% en San Sebastián y del 2,1% en Bilbao. En Vitoria-Gasteiz, no ha habido variación significativa.

PERNOCTACIONES

Las pernoctaciones, por su parte, se han incrementado en términos interanuales un 3,6% en San Sebastián; sin embargo, en Vitoria-Gasteiz han decrecido un 6,7% y un 2,2% en Bilbao.

La estancia media durante el mes de octubre de 2026 ha sido de 1,98 días en el conjunto de Euskadi, igual a la estimada en el mismo mes de 2025.

El grado de ocupación de este mes de octubre de 2026, en el conjunto de Euskadi, se ha cifrado en el 61,0% al medirlo por plazas y en el 75,9% al medirlo por habitaciones. En relación con octubre de 2025, la ocupación baja un punto porcentual al medirlo por plazas y un 0,7% al hacerlo por habitaciones.

La rentabilidad, medida a través del ADR o tarifa media diaria, ha alcanzado los 133,5 euros en octubre de 2026 en el conjunto de Euskadi, lo que supone un aumento del 7,2% con respecto a octubre del año anterior.

El ADR se ha establecido en Gipuzkoa en 147,6 euros, en Bizkaia en 128,2 euros y en Álava en 110,8 euros.

Por capitales las diferencias mantienen el orden territorial, dado que el ADR se ha situado en San Sebastián en 181,9 euros, en Bilbao en 150,9 euros y en Vitoria-Gasteiz, por último, en 94,9 euros.

El RevPar, o ingresos medios por habitación disponible, ha sido en el País Vasco de 101,3 euros en octubre de 2026, un 6,2% superior al obtenido el mismo mes del año anterior.

EN LO QUE VA DE AÑO

En lo que va de año (enero a octubre de 2026), respecto al mismo período acumulado del año 2025, las entradas han ascendido un 3,6% y las pernoctaciones lo han hecho un 3,7%.

La estancia media del conjunto de estos diez meses se establece en 2,0 días, idéntica a la observada en el mismo período acumulado del año anterior.

El grado de ocupación durante estos meses del año transcurridos se sitúa en el 59,9% al medirlo por plazas y en el 71,9% al hacerlo por habitaciones, 0,7 y 0,2 puntos porcentuales menos, respectivamente, que durante el mismo período acumulado de 2025.