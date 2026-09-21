La entradas a hoteles vascos suben un 5% interanual en agosto en Euskadi y las pernoctaciones ascienden un 5,7%

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BILBAO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las entradas en los establecimientos hosteleros en Euskadi han ascendido un 5% interanual en agosto, mientras que las pernoctaciones han subido un 5,7% en ese mismo periodo. Por procedencia de los visitantes, el 61,7% del total de entradas y el 60,3% de las pernoctaciones en el mes analizado han sido de origen extranjero, según los datos del Instituto Vasco de Estadística, Eustat.

En toda Euskadi, las entradas han sido un total de 453.870, que han dado lugar a 974.176 pernoctaciones y por territorios históricos. En Álava se han registrado 57.889 entradas y 119.940 pernoctaciones, lo que supone un 1,7% menos y un 1,6% más, respectivamente, que en agosto del año anterior.

Por su parte, en Bizkaia las entradas se han incrementado el 7,5% y las pernoctaciones han subido el 7,9%, con un total de 212.406 entradas y de 448.789 pernoctaciones. Por último, en Gipuzkoa se han observado 183.575 entradas, un 4,4% más que en agosto de 2025, y 405.447 pernoctaciones, lo que supone un aumento del 4,5%.

Por capitales, el volumen de entradas ha experimentado un aumento de un 2,6% en Bilbao, mientras que han descendido un 0,7% en Donostia-San Sebastián y un 10,0% en Vitoria-Gasteiz. Las pernoctaciones, por su parte, se han incrementado en términos interanuales un 4,1% en la capital guipuzcoana y un 1,7% en la capital vizcaína, pero han disminuído un 3,8% en la alavesa.

ESTANCIA MEDIA

La estancia media durante el mes de agosto de 2026 ha sido de 2,15 días en el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca, ligeramente superior a la obtenida en el mismo mes de 2025, que se situó en 2,13 días.

El grado de ocupación de este mes de agosto de 2026, en el conjunto de Euskadi, se ha cifrado en el 78,4% al medirlo por plazas y en el 86,7% al medirlo por habitaciones y en relación con agosto de 2025, la ocupación ha bajado 0,1 puntos porcentuales al medirlo por plazas y ha subido 0,8 puntos al hacerlo por habitaciones.

Por su parte, la rentabilidad, medida a través del ADR o tarifa media diaria, ha alcanzado los 171,9 euros en agosto de 2026 en el conjunto de Euskadi, lo que supone un aumento del 11,4% con respecto a agosto del año anterior.

El ADR se ha establecido en Gipuzkoa en 220,8 euros, en Bizkaia en 145,5 euros y en Álava en 117,5 euros. Por capitales las diferencias mantienen el orden territorial, dado que el ADR se ha situado en San Sebastián en 277,8 euros, en Bilbao en 168,0 euros y en Vitoria-Gasteiz, por último, en 107,4 euros.

En lo relativo al RevPar, o ingresos medios por habitación disponible, ha sido en Euskadi de 149,1 euros en agosto de 2026, un 12,3% superior al obtenido el mismo mes del año anterior.

En lo que va de año, de enero a agosto de 2026 y respecto al mismo período acumulado del año 2025, las entradas han ascendido un 3,3% y las pernoctaciones lo han hecho un 3,4%.

La estancia media del conjunto de estos ocho primeros meses se establece en 1,99 días, idéntica a la observada en el mismo período acumulado del año anterior.

Por su parte, el grado de ocupación durante estos meses del año transcurridos se sitúa en el 59,0% al medirlo por plazas y en el 70,1% al hacerlo por habitaciones, 0,6 y 0,4 puntos porcentuales menos, respectivamente, que durante el mismo período acumulado de 2025.