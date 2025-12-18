Las entradas para la recepción de Olentzero y Mari Domingi del Teatro Arriaga de Bilbao estarán disponibles este lunes

Archivo - Mari Domingi y Olentzero en el Arriaga - AYUNTAMIENTO DE BILBAO - Archivo

BILBAO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha anunciado que las entradas para acudir a la recepción de Olentzero y Mari Domingi, prevista en el Teatro Arriaga de Bilbao el 24 de diciembre, estarán disponibles a partir de las 10.00 horas de este próximo lunes, día 22, en la web de Bilbao Kultura.

En un comunicado, el Consistorio ha explicado que los 1.500 pases se podrán adquirir de forma gratuita en dicha web y por cada reserva mediante DNI se podrán adquirir un máximo de 3 entradas para los menores, que deberán ir acompañados siempre de alguna persona adulta, que no necesita invitación para acudir al acto.

La recepción del miércoles 24 de diciembre de Olentzero y Mari Domingi para recoger las cartas que las niñas y niños de Bilbao deseen entregarles en persona comenzará a las 11.00 horas y se prolongará hasta las 14.00 horas en el Teatro Arriaga.

Con el objetivo de garantizar un orden de entrada, y minimizar al máximo los tiempos de espera, como cada año, se utilizará un sistema de turnos, a través de entradas gratuitas a adquirir de manera online.

Como ya se hiciera en años anteriores, la recepción incorpora medidas de accesibilidad para garantizar que todas aquellas personas con discapacidad puedan disfrutar este encuentro. De esta forma, habrá un servicio de intérprete de signos, de acompañamiento y acceso a personas con movilidad reducida.

Asimismo, para facilitar la participación de personas con trastorno del espectro autista (TEA) en estas actividades multitudinarias, el Ayuntamiento de Bilbao ha ofrecido la posibilidad de tener acceso directo a la recepción que se celebra en el teatro bilbaíno.