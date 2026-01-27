CCOO Euskadi advierte que la reducción del paro "no puede lograrse a costa de más precariedad y peores condiciones"

Archivo - El secretario general de CCOO Euskadi, Santi Martínez - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO Euskadi ha calificado de "moderadamente positivos" los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al cuarto trimestre de 2025, aunque ha advertido de que la reducción del paro "no puede lograrse a costa de más precariedad y peores condiciones laborales".

Euskadi ha registrado en el último trimestre de 2025 una población ocupada de 1.009.500 personas, lo que supone 28.700 más que en el mismo periodo de 2024 (+2,93%), mientras que cifra de desempleados se ha situado en 81.800 personas, 5.400 menos que hace un año (-6,19%).

En un comunicado, CCOO ha asegurado que la EPA muestra una evolución anual "mejor que la del conjunto del Estado" y un comportamiento "más coherente" con otras fuentes estadísticas, "tras dos años de divergencias".

No obstante, ha advertido de que Euskadi mantiene "ratios preocupantes" de temporalidad y parcialidad, "peores que la media estatal y con un impacto especialmente negativo sobre las mujeres".

CCOO Euskadi considera que, pese a la mejora registrada en 2025, la calidad del empleo en Euskadi "sigue siendo peor que la media estatal y que persisten grandes dificultades para reducir el desempleo, especialmente entre las mujeres".

Por ello, ha pedido que se refuercen las políticas públicas de empleo y protección social con perspectiva de género y se realice "una apuesta decidida por el empleo de calidad". Además, ha advertido de que "la reducción del paro no puede lograrse a costa de más precariedad, peores condiciones laborales y pérdida de bienestar".