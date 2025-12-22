El equipo de rugby de Igorre reparte la mayor parte de los 15 millones del 3º premio vendidos en el municipio

BILBAO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La administración número 1 de Igorre ha repartido unos 15 millones de euros del 90.693, el tercer premio del Sorteo de Navidad 2025, la mayor parte vendida por el equipo de rugby de la localidad vizcaína.

El número se ha cantado a las 11.12 horas en el cuarto alambre de la quinta tabla, con un premio de 500.000 euros a la serie, y se ha vendido en numerosas localidades. Entre ellas, la Administración número 1 de Igorre, que tenía 48 series asignadas y ha vendido unos 300 décimos.

El equipo de rugby de Igorre ha vendido unos 285 décimos y el resto se han despachado en la ventanilla de la administración número 1, que hacía 40 años que no daba un premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, según ha explicado el propietario.