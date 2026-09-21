Eraldatu y Rural Kutxa impulsarán el talento joven a través del Impacto Social en Deusto Business School - DEUSTO

SAN SEBASTIÁN 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Eraldatu y Acción Social de Rural Kutxa impulsarán el talento joven a través del Programa de Trabajos Fin de Grado de Impacto Social en Deusto Business School, que ha sido presentada este lunes en el campus de San Sebastián de la Universidad de Deusto.

Esta iniciativa nació en 2024 de la mano de cinco instituciones (Deusto Business School, Fundación Antonio Aranzabal, Rural Kutxa, Fundación Artizarra y Sinnple) con el propósito de conectar el talento académico de los jóvenes con las necesidades reales de empresas y emprendedores para impulsar, medir y gestionar el impacto social y medioambiental de las organizaciones de nuestro entorno.

Sus dos primeras ediciones contaron con la participación de 16 jóvenes y cuatro empresas (Plastigaur, Euskaber, Irisbond y Reiner). A las primeras les ha permitido desarrollar un modelo de medición del impacto, apoyando así la potencial preparación para presentarse a convocatorias de financiación o conseguir acreditaciones; y a las segundas, les ha facilitado un aprendizaje práctico de la medición del impacto.

En esta tercera edición, la convocatoria dobla su alcance e impacto estratégico, según han explicado desde la organización. En esta ocasión participarán 26 estudiantes, cuatro organizaciones de referencia y seis tutores especializados. El objetivo de los proyectos con la selección de empresas (Last Tour y Echemar) y emprendedores (Rural Citizen y Gotaa Lab) es "generar y transferir conocimiento desde y con las organizaciones participantes".

Asimismo, habrá dos proyectos centrados en dos líneas de trabajo clave para impulsar el propósito en las organizaciones. Un primer proyecto para realizar un mapeo internacional y análisis comparado de medidas fiscales para la promoción del impacto social y medioambiental en la empresa; y un segundo trabajo sobre el mapeo de formas jurídicas y beneficios empresariales idóneos para promover el impacto social.

Los participantes asumen dedicar unas 60 horas adicionales a cuestiones relacionadas con el impacto social, como recibir formación metodológica avanzada basada en herramientas como Eraldatzen y participar activamente en foros profesionales de impacto. Por ello, el programa cuenta con la dotación de una beca para los participantes.