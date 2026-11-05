Ermua será este sábado escenario del teatro de calle 'Foru Bizia' sobre el 500 aniversario del Fuero Nuevo de Bizkaia

BILBAO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las calles de Ermua serán este sábado, 7 de noviembre, escenario de la tercera función de 'Foru Bizia', un espectáculo teatral e itinerante organizado conjuntamente por la Diputación Foral de Bizkaia y las Juntas Generales de Bizkaia para conmemorar de manera lúdica el 500 aniversario del Fuero Nuevo de Bizkaia.

Creada de la mano de la compañía Hortzmuga Teatroa, esta iniciativa comunitaria y participativa transformará el espacio público en un escenario festivo para acercar la historia y la memoria viva a la ciudadanía, según han informado desde las Juntas Generales de Bizkaia.

La tercera función comenzará a las 19.30 horas en Orbe Kardinala plaza y recorrerá la calle Zubiaurre. En esta jornada participará de forma activa la asociación Pispillu Abesbatza Taldea.

Concebido como una fiesta compartida que conecta el pasado y el presente, 'Foru Bizia' parte de la premisa de que el Fuero Nuevo nació hace quinientos años de las costumbres, la palabra compartida y la manera de vivir y organizarse del propio pueblo.

Según han indicado desde las Juntas vizcaínas, "para devolver esta memoria a las calles", la representación combina el trabajo interpretativo con euskal dantza, coros, música en directo y estructuras móviles, invitando al público asistente a acompañar el itinerario y ser parte activa de la celebración.

El elenco profesional en escena estará integrado por las actrices y los actores Álex Antúnez, Mar García Serrano, Gabriel Ocina y Maite Fombellida. El equipo artístico se completa con los bailarines Nerea Vesga e Ibon Huarte, así como con la música en directo de Ander Blasco y el DJ Píxeles Muertos (Beñat de la Ripa).

Con este recorrido por la memoria colectiva, Bizkaia invita a toda la ciudadanía a "sumarse a esta celebración popular que devuelve el Fuero al lugar donde nació: las calles y la vida de su gente".

El V Centenario del Fuero Nuevo se está celebrando a lo largo de todo el año con una programación diversa que incluye actos académicos, institucionales, culturales y educativos. Estas actividades, organizadas por la Diputación Foral de Bizkaia y las Juntas Generales de Bizkaia, buscan acercar a la ciudadanía la relevancia histórica y contemporánea del Fuero Reformado aprobado en el año 1526.

La próxima y última cita será en Arrigorriaga, el 14 de noviembre. La última estación del viaje recorrerá la Pérgola de Arrigorriaga y la Plaza del Ayuntamiento, con la participación de Aritz Berri Dantza Taldea.