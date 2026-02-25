ErNE reelige a Gómez de Segura como secretario general y aprueba por unanimidad su ponencia 'Aurrera'

Los reelegidos secretario general de ErNE, Sergio Gómez de Segura, y el secretario de Organización del sindicato, Aitor Otxoa, en el 12º Congreso clasurado en el BEC de Barakaldo (Bizkaia) - ERNE

BILBAO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

ErNE, sindicato mayoritario en la Ertzaintza y Policía Local, ha elegido este miércoles a su nueva junta rectora en la que repetirán Sergio Gómez de Segura como secretario general y Aitor Otxoa como secretario de organización, con una ponencia con el título 'Aurrera', que ha sido aprobada por unanimidad en el Congreso clausurado en el BEC de Barakaldo.

El documento se centra, sobre todo, en la necesidad del aumento de los medios y la formación de los agentes de la Policía vasca para poder enfrentarse a la delincuencia y a la inseguridad ciudadana "que se percibe en Euskadi". Los reelegidos dirigentes sindicales han reclamado que todos los agentes pueden disponer de las Táser (pistolas eléctricas) o el gas pimienta.

ErNE ha celebrado la clausura de su 12º congreso en el BEC de Barakaldo, en el que la ponencia 'Aurrera', presentada por la nueva junta rectora, encabezada por Sergio Gómez de Segura como secretario general y Aitor Otxoa como secretario de organización, ha obtenido el 100% del apoyo de los compromisarios, ertzainas y policías locales.

De esta manera, se ha dado el visto bueno a la gestión de la anterior junta y se ha avalado la el documento que regirá esta nueva junta rectora. La ponencia ganadora se basa en varios puntos, como el paso de escala C a escala B para toda la Policía vasca, la superación de los 8.000 ertzainas contemplados en el plan de empleo firmado, y la dotación de armas de fuego y la consecución de la carrera profesional para todos los policías locales de Euskadi, entre otros aspectos.

No obstante, el tema fundamental sobre el que gira la ponencia gira es el aumento de medios y formación de los agentes para enfrentarse a la delincuencia y a la inseguridad ciudadana "que se percibe en Euskadi".

APELACIÓN A POLÍTICOS Y MANDOS POLICIALES

Durante la clausura, los dirigentes de ErNE han apelado directamente a los políticos y mandos policiales presentes para que las Taser o el gas pimienta "sean dotación para todos los agentes". En vista de que la delincuencia "ha cambiado", solicitan "dar un paso adelante para combatirla, al igual que otras Policías europeas".

Al acto han acudido el viceconsejero de Seguridad, Ricardo Ituarte, la directora de la Ertzaintza, Victoria Landa, además de numerosos mandos de la Ertzaintza y Policías Municipales, así como agentes de comisarías de toda Euskadi.

Desde el resto del Estado, han acudido al evento los secretarios generales del SUP del Cuerpo Nacional de Policía y de AUGC de la Guardia Civil, así como miembros de Mossos d'Esquadra y Policía Foral. También ha estado presente una nutrida representación del espectro político vasco, con cargos autonómicos y municipales del PNV, PSE-EE y PP.