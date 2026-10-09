Errenteria celebrará el 17 de octubre la 35 edición de Bertso Festa con Lujanbio, Egaña o Maia

SAN SEBASTIÁN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La casa de cultura Niessen de la localidad guipuzcoana de Errenteria celebrará el próximo 17 de octubre la 35 edición de Bertso Festa con participación de bertsolaris como Andoni Egaña, Maddalen Lujanbio o Jon Maia, entre otros.

Según ha informado el Ayuntamiento, la sesión tendrá lugar a las 19.00 horas y contará con Andoni Egaña, Alaia Martin, Amets Arzallus, Maddalen Lujanbio, Unai Iturriaga y Jon Maia, bajo la conducción de Amaia Agirre.

Con motivo de la celebración del 35 aniversario de esta cita, la organización ha invitado a la ciudadanía a "disfrutar de un evento que, durante muchos años, ha ocupado un lugar destacado en el calendario cultural de la localidad".

Amaia Agirre será la encargada de conducir la sesión y plantear los temas. La edición de este año mantendrá, además, la apuesta habitual de la Bertso Festa por poner en relación el bertso con otras disciplinas artísticas. Así antes de comenzar la sesión de bertsolaris, se ofrecerá un espectáculo que combinará bertso y danza.

En él, los bailarines Alain Maya y La Pulga, acompañados por el músico Hilario Rodeiro, actuarán junto a Alaia Martin y Andoni Egaña. La organización ha animado a la ciudadanía y a las y los aficionados al bertso a acercarse a Niessen Kulturgunea el 17 de octubre para disfrutar de esta edición especial de Bertso Festa, que cuenta con una trayectoria de 35 años.

Las entradas tienen un precio de 12 euros y podrán adquirirse por adelantado en los bares Landare y Arkaitza, así como online a través de la página web 'sarrerak.errenteria.eus'.

La primera edición de Bertso Festa se celebró en 1992 y, desde entonces, se ha organizado todos los años, primero de la mano de la asociación Landare y posteriormente de la asociación Erein.