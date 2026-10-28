Errenteria formaliza la cesión de una parcela municipal en Altzate para construir viviendas protegidas en alquiler - AYUNTAMIENTO ERRENTERIA
SAN SEBASTIÁN 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Errenteria (Gipuzkoa) ha aprobado en pleno, formalmente y por unanimidad, la cesión al Gobierno Vasco de una parcela municipal en Altzate para la construcción de vivienda protegida. La actuación permitirá impulsar 45 nuevas viviendas de protección oficial destinadas al alquiler.
Según ha informado el Consistorio, de esta manera, "avanza" en su objetivo de ampliar la oferta de vivienda pública mediante la cesión a Visesa, la sociedad pública del Ejecutivo autonómico, encargada de promover vivienda protegida, de esta parcela municipal.
Según ha recordado, la cesión de suelo municipal de forma gratuita se enmarca en el convenio de colaboración suscrito el 27 de mayo de 2026 entre el Ayuntamiento de Errenteria y Visesa, en el que ambas instituciones establecieron las bases para impulsar esta promoción residencial en Altzate.