Errenteria (Gipuzkoa) acogerá el sábado la XVIII Feria Extraordinaria de Flor y Planta Ornamental

Feria de flores y plantas - AYUNTAMIENTO ERRENTERIA

SAN SEBASTIÁN 26 May. (EUROPA PRESS) -

La alameda Gamon de la localidad guipuzcoana de Errenteria acogerá la XVIII Feria Extraordinaria de Flor y Planta Ornamental, organizada por la Asociación de Desarrollo Rural Behemendi, el Ayuntamiento y Dekolore Elkartea.

La feria se celebrará de 10.00 a 14.30 horas y en ella se darán cita las y los principales productores profesionales de flores y plantas de Gipuzkoa, en un total de 12 puestos.

Las personas visitantes podrán encontrar numerosos productos relacionados con el mundo de las flores y plantas. Además, de 11.30 a 13.00 horas, se organizarán talleres especiales para las y los más pequeños.

Allí, las niñas y los niños tendrán la oportunidad de cultivar distintos tipos de plantas en macetas y recibir una serie de recomendaciones para su correcto cuidado. También podrán realizar manualidades y composiciones artísticas con flores secas.

Los expositores que participarán este año serán Zunoyar Lorategia, Ortuberri, Aritzkurengo Tienduka, Lore Prentsatua, Semillas Ecológicas, Sojo natura, Sara Letamendia, Tissus Artisautza, Mintaka, El Montañes y Kikuxa.

El marcado se desarrollará con la participación de las y los productores que conforman la Asociación Dekolore. Esta asociación, con la colaboración de las Asociaciones de Desarrollo Rural de las distintas comarcas y de los municipios, tiene como objetivo promocionar este tipo de ferias en las principales localidades guipuzcoanas.