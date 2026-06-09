Errenteria (Gipuzkoa) se sumará el sábado al Día de Tejer en Público

Archivo - Una mujer tejiendo - WWKIPDAY - Archivo

SAN SEBASTIÁN 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Lekuona Fabrika de la localidad guipuzcoana de Errenteria se sumará este próximo sábado al Día Mundial de Tejer en Público para "compartir la pasión por el tejido y poner en valor esta actividad como una práctica creativa, social y sostenible", según ha informado el Ayuntamiento del municipio en un comunicado.

La cita tendrá lugar de 10.00 a 13.00 horas en el exterior del edificio. En caso de mal tiempo, la actividad se trasladará a la Plaza Luzea, en el interior de Lekuona Fabrika.

La participación será libre y gratuita, y la convocatoria está abierta tanto a personas expertas como a quienes se estén iniciando en el mundo del tejido. La organización anima a las personas asistentes a acudir con sus agujas, lanas y proyectos en curso para "disfrutar de una experiencia compartida de tejido en comunidad".

Esta será la segunda edición que se celebra en Lekuona Fabrika, tras el éxito de la convocatoria de 2025. De aquella experiencia surgieron los grupos ciudadanos Tejiendo en compañía, que continúan reuniéndose mensualmente en Lekuona Fabrika y en la biblioteca de Aldakonea, en Beraun.

Se trata de grupos abiertos a toda la ciudadanía que se reúnen el cuarto sábado de cada mes en Lekuona Fabrika (de 10.00 a 13.00 horas) y el segundo jueves de cada mes en Aldakonea (de 16.30 a 19.00 horas). El Día Mundial de Tejer en Público (WWKIP Day) nació en 2005 con el objetivo de sacar el tejido de los espacios domésticos y privados para hacerlo visible en el espacio público. Desde entonces, la iniciativa se celebra en numerosos países.

Con motivo de esta jornada, la Biblioteca Lekuona Fabrika habilitará además un punto de interés con una selección especial de libros, novelas y revistas dedicadas a técnicas de tejido, patrones, sostenibilidad textil y moda artesanal, disponibles para préstamo. Este tipo de materiales también puede encontrarse en Aldakonea.