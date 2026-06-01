Errenteria suspende su relación con Kukai por las denuncias contra Jon Maya y llama a "dar centralidad" a las víctimas

Comparecencia de representantes del Gobierno municipal de Errenteria - AYUNTAMIENTO ERRENTERIA

SAN SEBASTIÁN, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad guipuzcoana de Errenteria ha suspendido sus relaciones con Kukai tras la "crisis de confianza" surgida entre el Ayuntamiento y la compañía de danza por las denuncias de agresiones machistas contra su director, el bailarín Jon Maya, y ha llamado a "volver a darles la centralidad que les corresponde a las víctimas".

La alcaldesa, Aizpea Otaegi, en rueda de prensa, ha explicado que la prioridad del Ayuntamiento ha sido "proteger a las víctimas y respetar su voluntad". Tal y como ha detallado, tuvo conocimiento de las denuncias en diciembre de 2024 a través de "canales informales" y, en todo momento, se ha respetado "el principio de confidencialidad que las víctimas de Jon Maya han solicitado".

En ese sentido, ha precisado que "al principio parecía haber alguna denuncia, luego supimos que el Movimiento Feminista había recopilado los testimonios de varias víctimas", ha precisado, para añadir que, en cuanto supieron de todo ello, se pusieron en contacto con Kukai, así como con un equipo externo, experto en violencia machista.

"Como institución pública queríamos realizar la mejor gestión posible y queríamos incorporar la mirada experta, partiendo de que las conductas que se denunciaban son inaceptables y que como administración pública ni las podemos aceptar, ni les podemos dar cobertura", ha explicado.

La alcaldesa ha querido aclarar que Kukai no gestiona ningún servicio público. "Es considerada compañía residente en Errenteria, lo cual se traduce en que tienen por sede y como lugar de trabajo instalaciones municipales y cuentan con una subvención nominativa, como muchos otros agentes municipales", ha precisado.

Otaegi ha explicado que, cuando se pusieron en contacto con Kukai, a raíz de las denuncias, la compañía les detalló que Jon Maya aceptaba las acusaciones, interrumpía su actividad pública y "asumía la responsabilidad y la tarea personal de iniciar un proceso de revisión crítica de sus comportamientos".

Asimismo, se cambiaban la representación legal y la interlocución de Kukai con el Ayuntamiento, dejándolo en manos del presidente de la compañía, interlución que se ha mantenido durante todo 2025. El Consistorio entendió en ese momento que Jon Maya y Kukai "han reaccionado desde la responsabilidad, han optado por respetar el deseo de las víctimas y puede hacerse un camino acorde a la voluntad no punitivista y sí restaurativa y reparadora que han solicitado las víctimas".

Así, diferenciando a Maya, apartado de la actividad pública de la compañía Kukai, el Ayuntamiento decidió mantener el convenio y la subvención nominativa y, por tanto, abonar a la compañía 53.600 euros para 2025, que desarrolló sus actividades habituales en el municipio, sin la presencia del bailarín.

RECUPERAR LA ACTIVIDAD

La alcaldesa ha relatado que en noviembre de 2025 se les comunica que Kukai y Jon Maya tienen la intención de recuperar su actividad ordinaria en febrero del 2026 y que la compañía "informará formalmente de esta decisión al ayuntamiento en febrero, a través de una reunión convocada para ello".

El Ayuntamiento de Errenteria decide entonces "congelar" su relación con Kukai, "dejarla en stand-by, hasta tener información detallada de cómo es ese regreso y en función de ello qué postura tiene que adoptar y qué garantías exigir para que este tipo de sucesos como los denunciados no se vuelvan a producir".

"Creemos que hasta aquí, se transita un proceso, construido sobre principios muy firmes: la aceptación por parte del agresor de los hechos de los que se le acusa y su voluntad de hacer un camino reparador, con el compromiso de realizar una revisión crítica de sus comportamientos y un compromiso explícito de no repetición, lealtad absoluta a la petición de confidencialidad de las víctimas y el consejo experto", ha defendido.

Otaegi ha explicado que, finalmente, el Ayuntamiento y Kukai se reunieron el pasado el 16 de abril del 2026. No obstante, ha apuntado que, entre tanto, "suceden dos hitos de dimensión pública, que a nuestro entender, se alejan de la senda acordada y hecha hasta el momento" como son que "Jon Maya vuelve a la esfera pública" y "se da difusión a una nota pública, firmada por un miembro del equipo de dirección de Kukai, que entendemos pone en cuestión todos los principios sobre los que se ha trabajado hasta el momento".

"Esto, no lo vamos a negar, genera una crisis entre el Ayuntamiento y Kukai, en lo que se refiere al proceso y a la confianza mutua. Desde nuestro punto de vista, la manera de salir de esta crisis es volver al proceso, y ello supone volver a darles la centralidad que les corresponde a las víctimas", ha asegurado, para añadir que "la relación del Ayuntamiento con Kukai durante 2026 sigue suspendida".

La alcaldesa ha lamentado que se ha criticado la gestión del Gobierno local, y se les ha acusado de "falta de transparencia, de querer hundir un emblema" y de que han "querido proteger a Jon Maya". Ante todo ello, ha pedido que se vaya a "lo realmente central, a lo que hay que proteger, en ambos casos: las víctimas y sus deseos". "El resto de abanico de intereses particulares sobran porque no contribuyen al proceso de reparación de las víctimas", ha opinado.

"Llevo 7 años de alcaldesa y me ha tocado ver, vivir y gestionar muchas cosas. Pero ante estas dos realidades tan crudas y dolorosas para nuestro municipio que nos ha tocado afrontar, me resulta especialmente doloroso ver qué fácilmente se han dejado de lado las víctimas y qué fácil se ha dado prioridad al rédito político. Nuestra prioridad siempre serán la seguridad y bienestar de las víctimas, y siempre actuaremos atendiendo sus peticiones y respetando sus ritmos", ha subrayado.

BERTSO ESKOLA

En cuanto a las denuncias de agresiones machistas por un profesor de la Bertso Eskola Xenpelar, ha recordado que el pasado jueves se comunicó la decisión del Ayuntamiento de cesar la actividad de la misma, como respuesta a las citadas agresiones machistas conocidas durante el mes de mayo, y que previamente el Ayuntamiento se había reunido con padres y madres del alumnado de la Bertso Eskola para que tuvieran conocimiento de lo sucedido.

En la citada reunión, participó una profesional experta en violencia machista, con el objetivo de ofrecerles apoyo profesional ante una situación "tan difícil de digerir y gestionar". Asimismo, se les informó de que el Ayuntamiento pondrá todos los medios a su alcance para que víctimas, compañeros y compañeras de las víctimas, y padres y madres sean atendidas y acompañadas "de la mejor manera posible".

La alcaldesa ha incidido en que el Consistorio ha tenido conocimiento de todo esto en mayo "cuando las víctimas han sido capaces de dar el paso de denunciar y han acudido para ello al movimiento feminista y a Bertsozale Elkartea" y, "consciente de la gravedad de la situación", la institución "ha tomado decisiones desde el primer momento".

Según ha apuntado, "a partir de ahora nos enfrentamos a una gestión compleja y difícil: poner en marcha cuanto procedimiento y proceso sea necesario para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño que se ha causado a jóvenes, padres y madres, en el entorno de la Bertso Eskola, ofreciéndoles el apoyo y la ayuda que necesiten para que puedan superar la indefensión y la vulnerabilidad que hayan podido sentir, y poder rehacer así la confianza perdida".