Ertzainas de paisano evitan un robo con violencia a un viandante en San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido la madrugada de este domingo a dos hombres de 20 y 26 años por intentar asaltar a un viandante que transitaba por una calle de la Parte Vieja de la capital donostiarra. Una patrulla no uniformada ha sido testigo de los hechos y ha intervenido para evitar el robo y proceder al arresto de los dos individuos.

Según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado, los hechos sucedieron hacia las dos y media de la madrugada, cuando una dotación no uniformada de la Ertzaintza en funciones de protección ciudadana, ha observado cómo dos individuos abordaban a otro hombre cuando caminaba por la calle San Jerónimo de San Sebastián.

Seguidamente, estos han intentado arrebatarle un teléfono móvil, que portaba en un bolsillo del pantalón, iniciándose un forcejeo entre los tres, llegando a zarandear a la víctima, que trataba de resistirse a la sustracción.

Ante esta situación, la patrulla ha intervenido identificándose como agentes de la Ertzaintza. Los asaltantes, en ese momento, han intentado darse a la fuga pero fueron interceptados. La víctima ha confirmado que habían tratado de sustraerle un teléfono móvil de alta gama valorado en unos 1.500 euros.

Con la llegada al lugar de una dotación uniformada, los dos autores han sido detenidos por un delito de robo con violencia. Los arrestados, que cuentan con antecedentes por delitos similares y contra la propiedad, serán puestos a disposición judicial una vez queden finalizadas las correspondientes diligencias policiales.