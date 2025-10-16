Ertzaintza abre una investigación interna por supuestas lesiones a un joven tras el acto de Falange en Vitoria-Gasteiz

VITORIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha abierto una investigación interna para analizar las posibles lesiones causadas a un joven durante los incidentes del pasado domingo en Vitoria-Gasteiz con motivo del enfrentamiento entre los participantes en una concentración de Falange Española y quienes asistieron a una contramanifestación.

La Policía autonómica ha informado, a través de un comunicado, de que ha adoptado esta decisión tras "tras haber tenido conocimiento de los supuestos hechos a través de los medios de comunicación, y no de manera oficial".

De hecho, ha asegurado que "a estas horas no consta ninguna denuncia al respecto". En todo caso, la unidad de Asuntos Internos de la Ertzaintza está ya investigando los presuntos hechos para poder esclarecer lo que sucedió y "determinar si la fuerza utilizada se ajusta a lo que las instrucciones internas establecen". Además, como es habitual en estos caos, se ha dado traslado del caso a la Comisión de Control y Transparencia de la Policía vasca.