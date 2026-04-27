La Ertzaintza advierte de una campaña masiva de fraude de varias entidades bancarias

Teléfono móvil - EUROPA PRESS

BILBAO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha emitido un comunicado para advertir de una campaña masiva de estafas, con una alta incidencia en las últimas semanas en Gipuzkoa aunque con denuncias en los tres territorios, en la que las víctimas reciben SMS, llamadas falsas y videoconferencias a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp para que faciliten sus datos bancarios y claves de acceso a sus cuentas bancarias.

El Departamento de Seguridad ha informado que el fraude consiste en que la víctima recibe un mensaje de texto (SMS), siendo el remitente el número correspondiente a la tarjeta de crédito Alcampo ONEY o Alcampo DUA ONEY, simulando ser una notificación oficial de su entidad bancaria sobre un posible movimiento de una importante cantidad de dinero. El SMS facilita un número de teléfono para, supuestamente, bloquear el extracto.

Al llamar al número indicado, no hay respuesta inmediata, pero la víctima recibe seguidamente una videollamada a través de WhatsApp desde otro número en la que una persona se presenta como representante del banco y solicita, urgentemente, los datos completos del DNI del cliente, el código PIN de su tarjeta y los datos completos de sus tarjetas para bloquear un movimiento de dinero sospechoso.

En algunos casos, tras facilitar todos los datos, el estafador pide a la víctima que se descargue una aplicación NFC en su teléfono móvil, que permite el intercambio seguro y rápido de información entre dos dispositivos, y coloque la tarjeta bancaria debajo del lector para realizar la operación.

En lo que va de año la Ertzaintza realiza las labores de investigación de 40 denuncias por cargos de la propia tarjeta Alcampo ONEY, además de otras 11 denuncias de estafa a través del escaneo de la tarjeta con una herramienta NFC, para tratar de identificar a los autores de estas modalidades delictivas.

LOS BANCOS NO SOLICITAN DATOS

El Departamento de Seguridad ha trasladado una serie de recomendaciones preventivas para evitar caer ante este tipo de fraudes, y ha recordado, en primer lugar, que los bancos reales no solicitan datos sensibles por teléfono o mensajería instantánea sin una verificación previa.

Además, ha insistido en que nunca se debe facilitar el código PIN personal por teléfono, mensajería instantánea ni correo electrónico, ya que es la clave más importante para proteger los fondos y solo se solicita en presencia física o mediante canales seguros de autenticación biométrica dentro de la App oficial.

Si recibe una llamada que dice ser del banco, debe colgarse y llamar directamente al número de teléfono que aparece en el recibo de la tarjeta o en la aplicación móvil para confirmar si es un estafador.

Tampoco deben descargarse aplicaciones desconocidas para leer tarjetas ni facilitar datos a través de lectores NFC externos sin estar seguro del origen. En caso de duda, se debe contactar con el servicio de atención al cliente oficial o acudir a una sucursal física.