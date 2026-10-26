La Ertzaintza blinda la Universidad de Deusto, en Bilbao, en previsión de incidentes por las protestas contra Quiles

Dispositivo de la Ertzaintza junto a la Universidad de Deusto, en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha desplegado un importante dispositivo de seguridad para blindar la Universidad de Deusto, en Bilbao, en previsión de que se puedan producir incidentes en las protestas convocadas por la anunciada presencia del agitador Vito Quiles.

Unos cuarenta coches patrulla y furgonetas de la brigada móvil custodiaban ya a mediodía los alrededores de universidad, y se ha cortado el tráfico en la Avenida Universidades, desde el puente de La Salve hasta el de Deusto.

Personal de limpieza del Ayuntamiento ha retirado contenedores desde primera hora de la mañana ante posibles altercados y han limpiado pintadas contra Vito Quiles.

La Universidad de Deusto, por su parte, ha suspendido toda la actividad en el campus de la capital vizcaína a partir de las 14.00 horas y procede a su cierre preventivo a las 15.00 horas ante la concentración estudiantil organizada en rechazo a la presencia de Quiles en el marco de sus "Tours combativos".