La Ertzaintza convoca el primer curso de Intendente desde 2014 con seis plazas

BILBAO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La mesa de negociación de la Ertzaintza (Mesa 125) ha dado el visto bueno, con los votos a favor de los sindicatos Erne, Esan y Sipe y el voto en contra de Euspel, a una nueva convocatoria de Intendente de la escala Superior de la Ertzaintza, con seis plazas, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Sería el primer curso que se organiza desde 2014 y, al igual que sucede en convocatorias para otras escalas de la Ertzaintza, su finalidad es cumplir con los objetivos fijados en el Plan de Empleo acordado con los sindicatos y aprobado por el Consejo de Gobierno, según ha precisado la Consejería.

En total se convocarán seis plazas, que serán ampliables, y estarán abiertas a subcomisarios, comisarios y personal de la escala superior de la Ertzaintza. Las personas aspirantes deben haber prestado servicio al menos cuatro años en la escala ejecutiva de la Ertzaintza y disponer de título universitario oficial de Grado o equivalente.

La Academia Vasca de Policía y Emergencias se encargará de llevar a cabo el concurso oposición y el curso de formación posterior, tal y como aprobó el Consejo Rector de la Academia el pasado 18 de diciembre sin votos en contra.

Durante el proceso se evaluarán competencias como el control personal, dirección y gestión, acción, cooperatividad y relaciones interpersonales, credibilidad profesional, eficacia personal, entorno organizacional y competencia profesional.

En cuanto a las pruebas previstas, se realizarán en dos fases. En la fase de oposición, con ejercicios de carácter obligatorio, los aspirantes deberán realizar, entre otras pruebas, un test de personalidad referenciado al perfil profesional del puesto convocado y un ejercicio de In basket (ejercicio en bandeja) en el que afrontarán una serie de cuestiones vinculadas con su actividad y responsabilidad, que se le presentarán a la persona aspirante estableciendo un orden de prioridad.

Una segunda prueba consistirá en la defensa oral sobre un tema específico vinculado con su actividad y responsabilidad, y en una entrevista personal, dirigida a determinar la idoneidad conductual y competencial de las personas aspirantes para el desempeño de las funciones y tareas del perfil profesional del puesto convocado.

En la fase de concurso se valorará historial profesional, el desempeño en los diez últimos años en puestos de trabajo desde subcomisario a escala superior, reconocimiento labor policial, antigüedad en la Ertzaintza, estudios de capacitación profesional impartidos en la Academia Vasca de Policía y Emergencias, títulos oficiales reconocidos por el Ministerio de Educación, euskera e idiomas no oficiales en la Comunidad Autónoma Vasca.

Tras finalizar la fase de oposición, las personas que lo hayan superado deberán realizar un curso de formación organizado por la Academia Vasca de Policía y Emergencias que concluirá con una calificación de apto o no apto.

El Boletín Oficial del País Vasco publicará la convocatoria en próximo 2 de febrero y las primeras pruebas se deberán convocar transcurridos dos meses de esa publicación. Según las previsiones del Departamento de Seguridad, el proceso terminará a comienzos del verano.