La Ertzaintza destapa una trama de falsedad documental que encubría la titularidad de vehículos empleados en delitos

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BILBAO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha destapado una trama de falsedad documental continuada que encubría la titularidad de vehículos empleados en múltiples delitos contra el patrimonio en Euskadi e investiga a cuatro personas, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Tres hombres y una mujer han resultado investigados por sendos delitos de falsedad documental en el registro de titularidad de vehículos. Según las investigaciones realizadas, configuraban una organización que buscaba crear una apariencia de legalidad para ocultar a los verdaderos usuarios de los vehículos y desvincularlos de actividades delictivas.

El origen de las actuaciones se remonta a noviembre de 2025, cuando se localizó en Bizkaia una furgoneta denunciada por apropiación indebida en Madrid. El Servicio de Investigación Criminal Territorial de Bizkaia de la Ertzaintza inició una investigación y en la inspección del vehículo intervino diversa maquinaria sustraída, por un valor estimado de 15.600 euros, y localizó un justificante provisional de transferencia del vehículo a nombre de un tercero.

Las posteriores verificaciones confirmaron que el titular legítimo del vehículo no tenía relación con dicha transferencia y que la documentación provisional había sido emitida sin el soporte legal exigido.

Dicha información dio pie al análisis sistemático de expedientes de transferencia desde principios de 2025, que destapó una presunta trama documental estructurada para registrar vehículos a nombre de un "hombre de paja".

El objetivo último era dotar a dichos medios de transporte de apariencia legal, pero ocultar a sus verdaderos usuarios, desvinculándolos así de múltiples delitos contra el patrimonio que se habrían perpetrado con dichos vehículos, sorteando inmovilizaciones, exhibiendo la documentación falsa en controles policiales y dificultando su trazabilidad.

El testaferro principal, un hombre sin carné de conducir, cobraba cantidades en metálico (como pagos de 100 euros) a cambio de ceder su identidad. Una gestoría se encargaba de realizar y tramitar los justificantes de transferencia.

Se detectaron ocho vehículos dotados de justificantes profesionales de cambio de titularidad que nunca llegaron a consolidarse ante la Dirección General de Tráfico (D.G.T.) y 11 vehículos con transferencia formalmente registrada.

Estos vehículos eran utilizados por un grupo organizado, establecido en la margen izquierda, para la comisión de sustracciones, principalmente en empresas. Las pesquisas policiales consiguieron relacionar estos vehículos con, al menos, 30 denuncias que ya fueron esclarecidas por la Ertzaintza, acumulando un valor de efectos sustraídos (material industrial, chatarra y materias primas) de aproximadamente 165.000 euros.

A raíz de las diligencias practicadas, la Ertzaintza ha investigado formalmente a tres hombres, de 40, 46 y 60 años y a una mujer, de 47 años, por sendos delitos de falsedad documental en documento oficial y/o mercantil.

Dos de las personas investigadas serían gestores administrativos, figuras esenciales en el entramado. Las diligencias policiales practicadas ya han sido puestas a disposición judicial y la investigación continúa abierta.