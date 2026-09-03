La Ertzaintza investiga a dos personas tras localizar 17 ajolotes, una especie en peligro crítico de extinción

Ejemplares de ajolotes localizados por la Ertzaintza. - ERTZAINTZA

BILBAO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Central de Investigación Criminal (SECIC) de la Ertzaintza, a través de su área de Medioambiente, investiga a dos personas tras recuperar 17 ejemplares de ajolote mexicano (Ambystoma mexicanum), una especie de anfibio acuático catalogada en Peligro Crítico de Extinción, según ha informado el Departamento de Seguridad.

La investigación se inició después de que agentes de la SECIC recuperaran dos ajolotes vivos que habían sido enviados en el interior de sendas botellas de agua mediante un servicio de paquetería. Las condiciones en las que fueron transportados podían poner en grave riesgo su bienestar y supervivencia.

A raíz de estos hechos, la SECIC abrió diligencias que permitieron identificar a dos personas, una mujer de 36 años, en cuyo domicilio de Bilbao se pudo localizar otros 15, en una actuación realizada el 1 de septiembre de 2026, que había remitido los dos ejemplares a un hombre de 23 años y con domicilio en Oviedo. A ambas personas se les han abierto diligencias como investigadas por presuntos delitos de tráfico de especies protegidas y maltrato animal.

El ajolote mexicano es una salamandra originaria de México cuya población en libertad se encuentra en una situación crítica. La especie está incluida en el Apéndice II de CITES, por lo que su tenencia y las operaciones de comercio o transmisión están sometidas a controles específicos y requieren documentación que permita acreditar su origen legal y trazabilidad, según ha explicado Seguridad.

En ese sentido, ha indicado que la normativa española establece, asimismo, restricciones para la tenencia y comercialización de especies de fauna silvestre y exige el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes. En el caso de animales vivos, su envío a través de servicios ordinarios de correo o paquetería está sujeto a las limitaciones establecidas por la normativa de protección y bienestar animal.

La investigación permanece abierta y continúa dirigida a esclarecer el origen de los ejemplares, las circunstancias de su tenencia y transmisión y las posibles responsabilidades derivadas de estos hechos.

La actuación se enmarca en las labores de investigación y protección de la fauna que desarrolla la Sección Central de Investigación Criminal (SECIC) de la Ertzaintza en materia de medioambiente.