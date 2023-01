La Ertzaintza investiga si unos okupas son los causantes de un incendio en un piso de Santutxu

BILBAO, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza investiga si unos okupas son los causantes del incendio que se registró este pasado lunes por la noche en un piso del barrio bilbaíno de Santutxu, tal como aseguran vecinos del lugar, que han precisado que hace un mes se produjo también fuego en el mismo lugar.

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, en una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, se ha referido al incendio ocurrido ayer por la noche en un piso de la calle Iturriaga de la capital vizcaína, entre las 22.30 y las 00.00 horas, que logró apagarse "con rapidez" porque los Bomberos intervinieron "con inmediatez".

Por ello, según ha explicado, los vecinos desalojados por el fuego pudieron regresar a sus domicilios en un intervalo de una hora y media. El consejero ha señalado que entre los vecinos "empezó a tomar cuerpo la acusación de que había okupas por el entorno, que periódicamente ocupan algún piso", en el que había habido algún otro incendio aproximadamente hace un mes.

No obstante, ha señalado que se trata de testimonios de vecinos "que hay que contrastar e investigar". "De hecho, según mi información, los Bomberos todavía no han sido capaces de identificar exactamente el lugar en el que empezó el fuego y eso es clave para ver si lo que dicen los vecinos tiene fundamento o no".

En todo caso, ha precisado que la investigación está abierta y la Policía y los Bomberos trabajarán conjuntamente y se coordinarán para intentar esclarecer lo ocurrido. "La investigación irá clarificando a ver qué es lo que exactamente sucedió porque, en un momento de confusión ayer por la noche en un marco temporal muy limitado, los vecinos empezaron a hacer comentarios de este tipo, la Policía tiene que contrastarlo y documentarlo mejor, para poder formular una acusación seria", ha insistido.