La Ertzaintza localizó un cadáver en un domicilio de Mundaka (Bizkaia) el domingo y abrió una investigación

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza
Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press País Vasco
Publicado: martes, 2 junio 2026 9:18
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BILBAO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza localizó un cadáver en un domicilio de Mundaka (Bizkaia) el pasado domingo y abrió una investigación para determinar las causas de su muerte, según ha informado a Europa Press la Ertzaintza.

El cuerpo sin vida se encontró en la madrugada del pasado domingo en una vivienda de la localidad vizcaína y fue trasladado al Instituto Anatómico Forense para que la autopsia determine las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento. Al parecer, éste presentaba indicios de violencia.

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