Ertzaintza y Policía Local de Erandio vuelven a plantear dispositivos especiales en el entorno de la discoteca Sonora

Reunión de Seguridad de Erandio (Bizkaia)

La Ertzaintza y la Policía Local de Erandio han vuelto a plantear dispositivos especiales esporádicos hasta el verano en el entorno de la discoteca Sonora de Astrabudua, según ha informado el consistorio vizcaíno en un comunicado.

Esta es la conclusión fundamental de una nueva reunión de coordinación que mantuvieron este pasado martes en el Consistorio erandioztarra Ricardo Ituarte, viceconsejero de Seguridad; la alcaldesa de Erandio, Aitziber Oliban; Josean Pérez, concejal de Seguridad Ciudadana; Asier Erkoreka, director de Coordinación de Seguridad; Victoria de Jesús Landa, directora de la Ertzaintza; Luken Cerro, jefe Territorial de Bizkaia; Aitor Arraiz, jefe de la Ertzainetxea de Erandio; y Mikel Agirrezabal, jefe de la Policía Local de Erandio.

Al margen de los compromisos de continuidad, los asistentes calificaron de "muy positivo" el Plan de Acción desarrollado con el objetivo de reducir delitos y conductas incívicas --más de 700 intervenciones desde noviembre de 2024 y hasta el 30 de junio de 2025 / la discoteca Sonora cierra en verano-- con un balance de 522 propuestas de sanción por el botellón.

Otras intervenciones aluden a denuncias de tráfico; tenencia o consumo de drogas; tenencia de armas blancas; faltas de respeto a agentes de la autoridad; instrucción de diligencias por alcoholemia positiva, por tráfico de drogas; y detenciones.

Desde la reapertura de la discoteca, en septiembre de 2025, se han interpuesto 195 propuestas de sanción por el botellón, al margen de otras denuncias y propuestas de sanciones.

"La problemática de Sonora es uno de los ejes estratégicos del Departamento vasco de Seguridad por cuanto el compromiso de continuidad es un hecho, y así se ha vuelto a transmitir a las autoridades municipales erandioztarras", han indicado desde el Ayuntamiento.

Desde noviembre de 2024, el Ayuntamiento de Erandio decidió reforzar el servicio nocturno habitual cerca de este 'foco problemático' con dos patrullas; y además se establecieron dispositivos especiales con la participación de Ertzaintza, Policía Local de Erandio, efectivos de la Brigada Móvil, de la Unidad Canina con sus respectivos perros para detectar drogas, de la Unidad Territorial de Tráfico de Bizkaia, y agentes tanto de la Ertzainetxea de Getxo como de la Policía Local de Leioa.

Las intervenciones policiales siempre han estado dirigidas a reducir la incidencia criminal en la zona; a hacer disminuir la sensación de inseguridad entre la ciudadanía; a velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, sancionando el porte de armas blancas y el consumo de drogas; a evitar el consumo de alcohol en la vía pública, imponiendo sanciones administrativas a quienes incumplan la normativa municipal; a prevenir conductas incívicas, como daños materiales, ruidos, peleas o acumulación de basura; y a realizar controles de tráfico para detectar consumo de alcohol y drogas en las rutas de acceso a la discoteca.

PROCESO PARTICIPATIVO

Paralelamente, desde la Alcaldía de Erandio se diseñó un proceso participativo para recoger y valorar diferentes alternativas que aliviaran y/o solucionaran la situación en el entorno de la estación de Metro de Astrabudua y la discoteca Sonora, y se mantuvo diferentes encuentros ciudadanos abiertos en los que se repasaron actuaciones.

Además, se escucharon inquietudes, se identificaron posibles líneas de actuación y se propusieron diferentes acciones a desarrollar en servicios, limpieza, seguridad, campañas de sensibilización, aparcamientos o iluminación. Muchas de estas medidas ya se han implementado.

Ertzaintza y Policía Local de Erandio también se comprometieron a implementar medidas y acciones que contribuyan a mantener y preservar la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica en los núcleos urbanos del municipio.