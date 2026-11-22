Control de la Ertzaintza. - IREKIA

BILBAO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza, en coordinación con las policías locales, intensificará desde este lunes, día 23, y hasta el próximo día 30, las medidas de control para evitar distracciones en la conducción en la red viaria vasca.

Este operativo forma parte de un calendario de 33 campañas de Vigilancia y Control de Tráfico y Transporte programadas para el 2026.

En función de los datos aportados por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, el pasado año, dentro de estas campañas, la Ertzaintza realizó un total de 1.363 controles centrados en la distracción al volante en los que se inspeccionaron 5.734 vehículos, de los cuales 331, el 5,8% del total, fueron denunciados por haber cometido alguna infracción.

En 2025, la conducción distraída o desatenta fue una de las principales causas de los accidentes de tráfico, al estar presente en el 35% de los siniestros registrados, "por encima, incluso, de la velocidad inadecuada o del consumo de alcohol", ha destacado la Consejería.

Entre las distracciones más comunes se encuentra el uso del teléfono móvil. Según ha recordado, llevarlo en la mano mientras se conduce, independientemente de que se esté en movimiento o no, se sanciona con la pérdida de 6 puntos, también si el vehículo está detenido en un semáforo o un atasco, ya que se considera que está circulando.

Desde el Gobierno Vasco se recomienda poner el móvil en "modo coche" o "modo avión" y utilizarlo sólo con el vehículo estacionado. Asimismo, es aconsejable manejar la radio o la música directamente desde el volante y programar una ruta en el GPS antes de iniciar la marcha, "nunca durante el viaje".

Los tipos de accidentes más frecuentes por distracciones son la salida de la vía, las colisiones frontales, el choque con el vehículo precedente o el atropello.