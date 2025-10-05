Ertzaintza y policías locales realizarán una campaña para evitar las distracciones al volante del 6 al 12 de octubre

BILBAO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza y policías locales realizarán esta semana, del 6 al 12 de octubre, una campaña de vigilancia para evitar las distracciones durante la conducción en la red viaria vasca, según ha informado el Departamento de Seguridad.

La distracción en la conducción fue una de las principales causas en el 29,54% de los accidentes de tráfico registrados en 2024, por encima, incluso, de la velocidad inadecuada o del consumo de alcohol, ha recordado Seguridad, y una de las distracciones más comunes tiene que ver con el uso del teléfono móvil. Los tipos de accidentes más frecuentes por distracciones son la salida de la vía, las colisiones frontales, el choque con el vehículo precedente o el atropello.

"SEIS PUNTOS"

Llevar el teléfono en la mano mientras se conduce, independientemente de que se esté en movimiento o no, se sanciona con la pérdida de 6 puntos; incluso cuando el vehículo esté detenido en un semáforo o un atasco, ya que se considera que está circulando, ha detallado.

La recomendación del departamento es poner el móvil en "modo coche" o "modo avión" y utilizarlo solo con el vehículo estacionado. Otro consejo que trasladan es manejar la radio o la música directamente desde el volante y programar una ruta en el GPS antes de iniciar la marcha, no durante el viaje.