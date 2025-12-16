Ertzaintza y Policías Locales refuerzan la vigilancia en comercios de la comarca de Ibaizabal durante las navidades

Agentes de la Ertzaintza patrullan con policías locales de Etxebarri. - ERTZAINTZA

BILBAO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza de la comisaría de Ibaizabal y las Policías Locales de Basauri, Galdakao, Etxebarri, Arrigorriaga y Ugao-Miraballes van a reforzar la vigilancia en comercios de estos municipios vizcaínos durante la campaña de Navidad con el objetivo de prevenir hechos delictivos como hurtos y robos.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, ante el habitual aumento de compras en los comercios, se reforzará la vigilancia preventiva aumentando la presencia policial en las zonas que registran mayor afluencia de clientes y, en consecuencia, son más susceptibles de sufrir este tipo de contingencias.

Tanto la Ertzaintza como las Policías Locales son conscientes de la "eficacia" del patrullaje preventivo y predefinido para lograr la reducción de este tipo de incidencias y, por lo tanto, llevarán a cabo las vigilancias de forma coordinada, con el objetivo de "optimizar los recursos e incrementar así la seguridad durante este periodo festivo", según ha subrayado Seguridad.