La Escuela de Música y Danza de San Sebastián ofrece un concierto especial en homenaje a Raimundo Sarriegi

SAN SEBASTIÁN 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Municipal de Música y Danza de San Sebastián, en colaboración con el Conservatorio Francisco Escudero, ofrecerá el próximo martes un concierto especial en homenaje al compositor donostiarra Raimundo Sarriegi. La cita será a las siete y media de la tarde en el Teatro Victoria Eugenia de la capital guipuzcoana.

Ambos centros donostiarras han explicado que, a través de este proyecto conjunto, buscan "rendir reconocimiento tanto a la música de Sarriegi como a la labor del compositor y maestro andoaindarra Joxemari Oiartzabal".

El programa ofrecerá el estreno de obras de la colección 'Carnavales en San Sebastián' de Sarriegi, adaptadas por Joxemari Oiartzabal, y el 'Vals Brillante por la Sra. Condesa' de Epifanía de Argaiz y Munibe.

Las bandas de ambas instituciones sumarán más de 120 intérpretes sobre el escenario en un concierto de acceso gratuito. El concierto estará bajo la batuta de Iker Sánchez, en representación del Conservatorio Francisco Escudero, y Juanjo Ocón, por parte de la Escuela Municipal de Música y Danza.

Las invitaciones para asistir al concierto podrán retirarse de forma gratuita a partir de este próximo domingo en las taquillas del propio Teatro Victoria Eugenia.