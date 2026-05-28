La Escuela Universitaria de Enfermería de Vitoria-Gasteiz celebra el acto de graduación de la promoción 2026

En total, 320 estudiantes cursan actualmente sus estudios en la Escuela Universitaria de Enfermería, - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Universitaria de Enfermería de Vitoria-Gasteiz ha celebrado el acto de graduación de la promoción 2026, en una jornada de reconocimiento a la profesión enfermera y al papel que desempeña en la salud y el bienestar de la ciudadanía vasca.

La ceremonia ha reunido a los y las 75 estudiantes que finalizan sus estudios en este centro público de educación superior, adscrito a la EHU, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Durante el acto, la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, ha felicitado a la nueva promoción y ha agradecido el trabajo de la Escuela en la formación integral de estos profesionales. Bilbao ha subrayado que la enfermería es "uno de los pilares del sistema sanitario y, por supuesto, también de Osakidetza", y ha puesto en valor la preparación científica y humana recibida por el alumnado.

En total, 320 estudiantes cursan actualmente sus estudios en la Escuela Universitaria de Enfermería, que forma profesionales con preparación científica y humana para prestar una atención adecuada a las necesidades de salud de las personas. La nueva promoción se suma a un sistema en el que trabajan en torno a 14.000 enfermeras y enfermeros en Osakidetza.

La directora general ha destacado que la sanidad actual necesita una enfermería "sólida, bien preparada y con capacidad de adaptación" para responder a una población cada vez más envejecida, con más cronicidad y con cuidados más complejos.

En este sentido, ha insistido en que la vocación, el compromiso y la capacidad de trabajo en equipo de esta nueva promoción "serán fundamentales para mantener un sistema sanitario público de calidad".

Bilbao ha remarcado el compromiso del Departamento de Salud y de Osakidetza con el fortalecimiento del papel de la enfermería en todos los niveles asistenciales. De esa forma, ha señalado que la profesión ha sabido evolucionar para responder a nuevas realidades y que esa evolución se traduce en "más competencias, más liderazgo y más capacidad de decisión al servicio de la ciudadanía".

Lore Bilbao ha señalado, además, que la enfermería es, en muchos casos, la principal referencia para las personas en el seguimiento de su enfermedad, en el aprendizaje del autocuidado y en el acceso al sistema sanitario. Por eso, ha defendido que "allí donde hay una enfermera o un enfermero, hay alguien trabajando de forma directa por la salud de la población".

La directora general ha trasladado un mensaje de confianza a los nuevos profesionales, y les ha animado a desarrollar su carrera en Osakidetza, donde -ha dicho- "tienen el lugar para ejercer la profesión que han elegido y seguir creciendo profesionalmente".