Esteban y Andueza sientan las bases de su relación de entendimiento y constatan la eficacia de la coalición PNV-PSE

Los líderes del PNV y PSE-EE rebajan el optimismo de EH Bildu sobre nuevo autogobierno y aseguran que "queda mucha tela por cortar"

BILBAO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, y el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, han sentado este miércoles las bases de su relación de entendimiento, y han constatado que la coordinación de sus respectivas formaciones políticas, socias en el Gobierno Vasco y en las principales instituciones de Euskadi, "funciona bien y eficazmente en beneficio de la ciudadanía".

Aunque no han tratado el tema de un nuevo estatus de autogobierno, han rebajado el optimismo mostrado hace escasos días por la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, que aseguró que las conversaciones entre los partidos "van mejor que nunca", y han apelado a guardar discreción. Mientras Esteban ha asegurado que las negociaciones "avanzan", pero "queda mucha tela por cortar", Andueza, en la misma línea, ha explicado que todavía "hay muchísimo por hablar".

Una representación de las nuevas Ejecutivas del PNV y PSE-EE, encabezadas por sus respectivos líderes, han mantenido este miércoles en la sede jeltzale de Bilbao su primer encuentro oficial, que se ha prolongado durante una hora.

Por parte de los jeltzales también han estado presentes la secretaria del EBB, Maite Ipiñazar, y el responsable de Política Institucional, Joseba Díez Antxustegi, también portavoz del PNV en el Parlamento Vasco. La delegación socialista la han completado el secretario de Organización, Miguel Ángel Morales, y la Secretaria Institucional, Begoña Gil.

Tras la reunión, Aitor Esteban y Eneko Andueza, por separado, han mostrado su satisfacción por el desarrollo de la reunión. Esteban ha subrayado la cordialidad que ha existido entre ellos, y ha informado de que han hablado "de manera genérica" del funcionamiento y mecánicas de relación entre ambos partidos, una vez renovadas sus ejecutivas en el primer trimestre de este año.

Además, han repasado temas de actualidad, como el industrial y energético, "pero también de las mecánicas que se están implementando en Parlamento Vasco y en Gobierno Vasco, que son buenas". "Las relaciones dentro de las instituciones funcionan bien y eficazmente en beneficio de la ciudadanía", ha asegurado el líder jeltzale, para apuntar que también han hablado de la situación política en Madrid y "las circunstancias que la rodean".

El presidente del EBB ha destacado que el encuentro ha sido "muy agradable" y era "necesario". "Creo que pone las bases para las relaciones futuras, que están ya muy engrasadas con los años que llevamos con acuerdos con el PSE-EE y creo que han dado un buen resultado", ha apuntado.

AUTOGOBIERNO

En el encuentro, tal como han confirmado ambos líderes políticos, no se ha tratado el tema de la conexión del Tren de Alta Velocidad (TAV) entre Euskadi y Navarra --que había sido objeto de polémica hace poco--, ni tampoco el nuevo estatus de autogobierno para Euskadi, sobre el que se dialoga discretamente entre jeltzales, socialistas y EH Bildu.

"Estas conversaciones son discretas y tienen su ámbito concreto dentro de cada uno de los partidos. Este no era el ámbito para hablar de ese asunto", ha precisado Aitor Esteban, que en todo caso ha apuntado que estas "van avanzando".

"Vamos hablando, pero es un tema complicado, delicado, que al menos pretendemos que sea un acuerdo entre tres partidos, y que llevará su tiempo. Nosotros no vamos a hablar más de este asunto porque no es un tema que mañana por la mañana vayamos a decirles que ya está todo hecho", ha advertido.

En esta línea, ha dicho que se verá "si da sus frutos o no da sus frutos". "Cuando se enfrentan estas cosas siempre hay que ser optimista, pero no hay que darlo todo por hecho y, por lo tanto, ya veremos todavía, queda mucha tela que cortar", ha remarcado.

En cuanto a las declaraciones de Mertxe Aizpurua, que aseguró que las conversaciones entre los partidos en materia de autogobierno "van mejor que nunca", ha señalado "seguramente" esta "no está muy al corriente de cómo están las cosas".

"Yo si les puedo asegurar que lo estoy, y ha habido avances, pero todavía queda mucha tela que cortar. Es complicado, porque somos tres partidos y hay temas difíciles, espinosos y delicados, y yo espero que lo superamos", ha aseverado.

En todo caso, ha destacado que su voluntad "es avanzar todo lo que podamos y culminar con éxito" un nuevo pacto estatutario. "De ahí a decir que no esto está hecho, pues no. Ya les digo yo que mañana por la mañana, no", ha añadido. Se trata, a su juicio, de "un tema importante" sobre el que cree que "hay que mantener discreción".

"MUCHÍSIMO QUE HABLAR" SOBRE NUEVO ESTATUTO

También Eneko Andueza ha considerado que "lo más prudente es la discreción". "Tiempo tendremos para seguir avanzando, pero la sensación que tengo es que todavía hay un poco de tiempo. Queda muchísimo por hablar y por trabajar", ha manifestado.

Según ha precisado, se mantiene un diálogo discreto, "sin que prevalezca el protagonismo de unos o de otros", en clara alusión a EH Bildu. "Aquí los que giran en torno al eje que conformamos el PSE-EE y el PNV son los demás. Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar y de seguir construyendo país, y son los demás, desde la oposición, los que tendrán que determinar si se unen o no se unen a la acción de gobierno, y a esa labor que día a día estamos haciendo ambos partidos en todas las instituciones", ha defendido.

En alusión concreta al optimismo mostrado por Aizpurua por los contactos sobre actualización del autogobierno, ha opinado que "cada uno trata de vender su mensaje".

CULMINACIÓN DE SU RONDA DE CONTACTOS

El líder de los socialistas vascos ha recordado que, con la reunión de hoy con el PNV, culmina la ronda de contactos con los diferentes partidos que emprendió tras el décimo Congreso del PSE-EE celebrado en febrero, en el que fue reelegido al frente del partido.

"Nos une (con el PNV) un acuerdo de gobierno, una entente que ya se prolonga por diez años y que dota de estabilidad a Euskadi, un elemento del cual nosotros nos sentimos muy orgullosos", ha subrayado.

Andueza ha dicho que su objetivo es "basar el progreso en una estabilidad que está aportando mucho al crecimiento del país", y ha puesto en valor que la entente con la formación jeltzale permite al PSE-EE desarrollar "políticas progresistas" en todas las instituciones.

"Para eso estamos en política, para avanzar, para progresar y, sobre todo, para bajar esa política al suelo, a la realidad que viven miles y miles de ciudadanos en Euskadi. Gracias a nuestra presencia en el gobierno y gracias también a esa estabilidad, se está posibilitando que sus problemas se resuelvan", ha reivindicado.

Tras enfatizar el "clima muy cordial y de pleno entendimiento" en el que se ha celebrado la reunión entre dirigentes del PNV y del PSE-EE, ha apuntado que, con los cambios en sus Ejecutivas, se establecen "nuevas dinámicas para que la coordinación y el funcionamiento de esta coalición siga siendo tan buena como hasta ahora".

Por ello, ha subrayado el ánimo existente en jeltzales y socialistas para seguir colaborando a través de esa coalición para que "Euskadi siga mirando al futuro con optimismo, con ilusión y con esperanza".

A partir de la cita de este miércoles, una "primera toma de contacto" entre los dirigentes del PNV y el PSE-EE, Eneko Andueza ha dicho que habrá tiempo para que la interlocución "se intensifique, sobre todo en lo personal", que, en su opinión, "es lo que mejor suele funcionar para que todo se desarrolle con normalidad".

Por ello, confía en que Aitor Esteban y él establecerán "una comunicación mucho más fluida" y canales para que su coordinación en los "temas que vayan adquiriendo protagonismo" y en los que ahora ya están sobre la mesa.