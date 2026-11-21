El presidente del EBB, Aitor Esteban - Iñaki Berasaluce - Europa Press

SAN SEBASTIÁN, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha mostrado su hartazgo por "las peleas por el poder" de los líderes de PSOE y PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, y les ha reclamado que "piensen menos en quién manda en Madrid y den respuestas a los problemas de la ciudadanía".

Además, ha reprochado al candidato socialista que "gobernar no consiste en ir apagando un escándalo detrás de otro, consiste en tener un proyecto, construir acuerdos y dar soluciones". "Sánchez ha estado más ocupado en sobrevivir que en gobernar", ha remarcado.

Esteban ha realizado estas afirmaciones en un mitin en la localidad guipuzcoana de Eibar, en el que ha tomado parte junto al Lehendakari, Imanol Pradales, y a la actual portavoz del Grupo Vasco y cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa, Maribel Vaquero.

En su intervención, ha recordado que Feijóo también estuvo hace unos días en Eibar aunque "ni siquiera tenía previsto venir a Gipuzkoa". "No olvidemos que el PP ha renunciado a presentar candidatura al Senado por Gipuzkoa para apoyar a Vox", ha recordado.

Tras destacar que la formación popular "quiere quitar los pinganillos para escuchar euskera en el Congreso, no apoya su oficialidad en Europa y se opone a avanzar en nuestro autogobierno", ha criticado que el PP es "un partido perdido". "Feijóo vino con la agenda de Madrid debajo del brazo. Y de Euskadi, como en el cara a cara con Sánchez, ni una página: cero", ha censurado.

En cuanto a Sánchez, ha considerado que tiene que dar explicaciones ya que, según ha dicho, "esta ha sido la legislatura de Ábalos en el Grupo Mixto, de Santos Cerdán en prisión provisional y de un Gobierno que no ha conseguido aprobar nuevos presupuestos". "En el debate con Feijóo escuchamos muchos reproches, muchas excusas y pocas respuestas sobre el futuro", ha añadido.

El líder jeltzale ha subrayado que "gobernar no consiste en ir apagando un escándalo detrás de otro, consiste en tener un proyecto, construir acuerdos y dar soluciones". "Sánchez ha estado más ocupado en sobrevivir que en gobernar", ha remarcado.

Finalmente, Aitor Esteban ha reiterado que "Euskadi se juega su futuro el 29 de noviembre porque, según ha dicho, "decidimos qué Euskadi queremos". "No nos jugamos quién gobierna España. Nos jugamos cómo se enfrenta Euskadi a la política del Estado, quién defiende Euskadi, qué voz queremos tener en Madrid", ha resaltado, para insistir en la importancia de tener "un grupo vasco fuerte, porque es la voz de Euskadi". "Esa decisión es nuestra, vuestra, de nadie más", ha agregado.

"Que nadie nos diga lo que tenemos que votar, lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que sentir o lo que tenemos que ser, que nadie nos quiera meter en bloques que no son nuestros. Somos Euskadi y vamos a defender lo que somos, gobierne quien gobierne", ha concluido.

"PIEDRA EN EL ZAPATO"

Por su parte, el Lehendakari Imanol Pradales ha advertido de que al PP y al PSOE les interesa "un PNV débil y una Euskadi débil para dejar de ser la piedra vasca en el zapato español". Así ha alertado de quienes llaman al "voto útil" en estas elecciones del 29 de noviembre ya que "ni populares ni socialistas plantean propuestas concretas para proteger el bienestar de la sociedad vasca".

"Hablan de voto útil y no tienen ni una sola medida, ni una sola propuesta concreta para Euskadi. Solo les importa el poder en Madrid. Todos los días pregunto: ¿Y de Euskadi qué? ¿Qué proponen? ¿Qué ofrecen para nuestro bienestar? Nada de nada. Vienen aquí, piden el voto y se van", ha censurado.

"Os pregunto a vascas y vascos: si vienen mal dadas desde Madrid, y tiene toda la pinta, visto lo visto en las encuestas, ¿qué es lo mejor para defender tus intereses? ¿Qué es lo mejor para defender la casa vasca? ¿Es mejor un PNV fuerte o un PNV débil? Y si pudieran gobernar los mismos de ahora, cosa muy pero que muy improbable, ¿quién va a ser más exigente en Madrid?", ha cuestionado.

Pradales también se ha preguntado dónde han estado "los del plato de lentejas, esos que prometen parar a la ultraderecha, esos que desde que pisan moqueta en Madrid dan su apoyo 'gratis et amore' a toda iniciativa española de un Sánchez que sigue sin pagar las deudas pendientes con Euskadi. ¿Así se defiende la casa vasca?", ha apuntado.

De este modo, ha remarcado que "ni el antifascismo ni el antisanchismo pagan hipotecas ni sueldos a la gente" y que "ni el antifascismo ni el antisanchismo crean un sólo puesto de trabajo". "Así que menos lecciones, menos pancartas y menos eslóganes", ha enfatizado.

"Este pueblo va a responder con su voto el 29. Porque las mujeres y hombres de este país saben que el PNV es la única garantía para Euskadi y que, aunque a veces fallamos, siempre defendemos el país", ha sostenido.

En esa línea, ha defendido que la formación jeltzale es "garantía de proyecto para Euskadi, de apuesta por la industria y la economía productiva para vivir bien; y de ambición para seguir creciendo como país y en bienestar".

Así, ha afirmado que el PNV defiende "proyecto y afición, Euskadi, y vascas y vascos; apuesta por la industria y la economía productiva. Es decir, sembrar para recoger; ambición para seguir creciendo como país y en bienestar". "Esa es nuestra receta, la receta vasca, la receta de un país que funciona y va a seguir funcionando, pase lo que pase", ha aseverado.

"Ese es el voto útil y no el voto a Sánchez o Feijoo", ha subrayado el Lehendakari, al tiempo que ha insistido en que, en el caso de Euskadi, además, es "vital" tener un grupo propio en el Congreso de los Diputados para "la defensa de la industria vasca", como ha sido el caso de Talgo, el aumento de la potencia de la red eléctrica o el impulso a la descarbonización, entre otros.

"VOTAR EUSKADI"

Finamente, Maribel Vaquero ha llamado a "votar Euskadi" el próximo domingo y ha afirmado que el PNV va a Madrid "con la camiseta verde puesta para defender los intereses de Euskadi, a reforzar el autogobierno y a construir el futuro de quienes viven y trabajan en este país".

Así, ha citado ejemplos concretos, como el incremento de la nueva planificación eléctrica aprobada este viernes que "permitirá mantener 70.000 empleos en Euskadi", la prevalencia de los convenios colectivos vascos -"un logro que no fue fácil porque nos topamos con el Ministerio de Yolanda Díaz, una centralista de manual disfrazada de plurinacional"-, o la revalorización de las pensiones que "el PNV siempre ha apoyado".

"Tenemos las ideas claras. Sabemos lo que necesita Euskadi y sabemos que defenderlo exige trabajar, negociar y no renunciar. Porque nuestro compromiso no cambia dependiendo de quién gobierne en Madrid. Nuestra brújula siempre apunta a Euskadi", ha sostenido.

De este modo, la cabeza de lista por Gipuzkoa ha incidido en que "esa es la diferencia". "No vamos a Madrid a hacer seguidismo, no vamos a Madrid a decir sí a todo ni a confrontar por confrontar, vamos a defender lo que Euskadi necesita, con responsabilidad, con firmeza y con capacidad de acuerdo", ha reivindicado.