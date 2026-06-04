Esteban descarta apoyar una moción de censura de un PP que dice "barbaridades" sobre el PNV y rechaza las transferencias

(i-d) El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, y el presidente del EBB, Aitor Esteban - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha vuelto a descartar que su partido vaya a aprobar una eventual moción de censura del PP contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha recordado que el Partido Popular ha dicho "barbaridades y burradas" contra la formación 'jeltzale'; que rechaza transferir a Euskadi las competencias pendientes; y que se opone "con uñas y dientes" al reconocimiento oficial de las selecciones deportivas vascas.

Esteban, que ha comparecido en una rueda de prensa junto al secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, para presentar una proposición de ley para impulsar la competitividad en Euskadi, se ha referido a los reiterados emplazamientos del PP para que la formación 'jeltzale' apoye una eventual moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El líder del PNV ha vuelto a descartar esta posibilidad y ha explicado que "ni siquiera" ha hablado sobre este asunto con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Tras recordar que su partido ya ha sido "muy claro" en torno a la propuesta del PP para sumarse a una eventual moción de censura, ha repasado algunos de los mensajes y decisiones del PP contra cuestiones que defiende el PNV y contra el propio partido 'jeltzale'.

"Es un partido que no quiere el euskera en Europa; que ha defendido en el Senado que no se hagan las transferencias pendientes [a Euskadi]; que se ha opuesto con unas y dientes a la creación de la selección oficial vasca de pelota; y que ha dicho barbaridades y burradas históricas" sobre el palacete del PNV en París que fue devuelto al partido 'jeltzale' por el Gobierno del PSOE y Sumar tras haber sido incautado por los nazis y entregado por estos al régimen franquista.

UN GOBIERNO SIN "RUTA"

En todo caso, ha reiterado que a su juicio, la legislatura estatal "no puede prolongarse" hasta 2027, si bien ha subrayado que la decisión de disolver las cortes y convocar elecciones corresponde al presidente del Gobierno.

Esteban ha afirmado que el Gobierno carece de una "ruta" y que, al menos hasta ahora, no ha presentado presupuestos. En este sentido, ha explicado que el anuncio de Sánchez sobre su intención de presentar un proyecto presupuestario para 2027 puede tener como objetivo "dar continuidad y sentido a la legislatura", por lo que ha afirmado que entiende que el presidente haya realizado este anuncio. En todo caso, no se ha mostrado "muy optimista" respecto a la posibilidad de que las cuentas del Estado puedan aprobarse finalmente.