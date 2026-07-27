Esteban dice que PNV ha construido Euskadi "ladrillo a ladrillo" y censura que EH Bildu quiera apropiarse de su legado

Conmemoración del 131 aniversario del PNV - H. BILBAO - EUROPA PRESS

BILBAO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha reivindicado que su partido lleva trece décadas construyendo Euskadi "ladrillo a ladrillo, acuerdo a acuerdo, institución a institución", y ha censurado a EH Bildu que ahora pretenda apropiarse de su "legado" y "ponerse la medalla" de históricos dirigentes jeltzales, a quienes "denostaron, ningunearon o directamente combatieron".

Además, ha asegurado que el autogobierno vasco "no es un capricho identitario" y ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez que no pararán hasta lograr completar el Estatuto. También ha realizado un llamamiento a hablar y usar el euskera "sin complejos" y sin dar "pasos atrás", y ha demandado una selección vasca que juegue en campeonatos internacionales.

Esteban ha realizado estas declaraciones en la conmemoración del 131 aniversario del PNV, celebrada frente a la sede de Sabin Etxea, en los Jardines de Albia en Bilbao, que ha comenzado con un aurresku de honor y una ofrenda floral ante la estatua del fundador de la formación jeltzale, Sabino Arana. Al acto han asistido una amplia representación jeltzale, integrada por los burukides del Euzkadi Buru Batzar, el Lehendakari, Imanol Pradales, y diversos cargos públicos y representantes institucionales, junto a decenas de afiliados y simpatizantes del partido.

"Llevamos 131 años de construcción nacional y construcción social. Nunca ha sido lo uno o lo otro. Ha sido siempre lo uno para lo otro. Para nosotros construir nación siempre ha sido construir bienestar. El autogobierno no es un capricho identitario que nos entretiene los domingos, es la herramienta con la que hemos sostenido los servicios sociales y la sanidad pública, y construido la red educativa que hoy proyectan este país", ha asegurado Esteban.

Por ello, ha destacado que su prioridad es "construir Euskadi con toda su gente". En esta línea, ha dicho cada uno tiene que hacer su propio camino, "no el camino que marquen desde Madrid o París", ni el que "diseñen quienes no han gobernado nada".

CONSTRUIR "LADRILLO A LADRILLO" EUSKADI

En su intervención, ha señalado que el PNV "lleva trece décadas construyendo Euskadi, ladrillo a ladrillo, acuerdo a acuerdo, institución a institución" y ha subrayado que, cuando Sabino Arana fundó el PNV, Euskadi "no tenía Parlamento propio, no tenía Lehendakari, no tenía Policía, ni Hacienda, ni universidad pública, y menos en euskera".

"¿Quién estuvo al frente cuando se construyó todo eso? ¿Quién lo arrancó, con la ley en la mano, y demasiadas veces contra viento y marea? El PNV. No lo digo por vanidad, lo digo porque importa recordarlo cuando alguien intenta reescribir la historia", ha señalado.

De esta forma, se ha referido a quienes "llevan años" diciendo que los jeltzales son "demasiado moderados, demasiado institucionales, demasiado 'del sistema'. "Y nosotros respondemos lo mismo de siempre: los resultados están ahí", ha manifestado.

También, hablando de historia, ha querido permitirse "un pequeño ajuste de cuentas, dicho con la mejor de las sonrisas". "Nuestra trayectoria es tan sólida que ahora hay quien quiere ponerse la medalla de gente que hasta hace dos días denostaba, ninguneaba o directamente combatía. De repente, abrazan al lehendakari Agirre y a Lauaxeta como uno de los suyos", ha recordado en alusión a EH Bildu.

Además, ha pronosticado que "acabarán citando a Ajuriagerra y a Xabier Arzalluz como si siempre los hubieran defendido", y hasta "se emocionarán" con los exlehendakaris José Antonio Ardanza y Juan José Ibarretxe. "Esa gente, esa historia, ese legado, es del PNV. Han sido gentes del PNV y de nadie más. No se apropia en un titular lo que se ha despreciado durante décadas y no se honra a nadie utilizando la parte del legado que a uno le conviene porque eso le sirva a un fin político concreto", ha aseverado.

Aitor Esteban ha apuntado que cada uno de los líderes jeltzales "construyó, sufrió o soñó Euskadi desde este partido, no desde la barrera". "Y quien ayer los ninguneaba, hoy no tiene ningún derecho a ponerse su txapela. ¡No lo tiene!", ha enfatizado.

El AUTOGOBIERNO "RESISTE"

El presidente del EBB ha considerado que ahora hay "motivos para celebrar, para exigir y para ilusionarnos". A su juicio, hay que celebrar que "el autogobierno vasco, que tantas veces quisieron enterrar, resiste y crece".

"Tenemos un lehendakari, Imanol Pradales, que gobierna con seriedad, con rigor y con la mirada puesta en el largo plazo. Tenemos instituciones que funcionan, que dan estabilidad y que responden ante la ciudadanía. Y eso, en el mundo convulso en el que vivimos, no es un detalle menor: nos lo hemos ganado a pulso"", ha apuntado.

Según ha resaltado, "la economía vasca funciona, no por casualidad, ni por suerte, sabiendo que también hay dificultades". "Funciona porque aquí hay quien gestiona con cabeza, año tras año, sin dar bandazos, mientras en otros sitios se improvisa", ha expresado.

Igualmente, ha subrayado que hay motivos para aplaudir que hayan conseguido sacar adelante en Madrid "más de tres cuartas partes del acuerdo de investidura". "El PNV también tiene motivos para exigir, ya que el Estatuto lleva demasiados años sin completarse, hay competencias que siguen sin transferirse y hay acuerdos firmados que se quedan en papel mojado. Lo que es nuestro, lo queremos. No vamos a parar hasta conseguirlo. Se esconden en supuestas dificultades técnicas, cuando lo que no hay es voluntad política para entrar a discutirlas. No hay voluntad política en el gobierno de Madrid para negociar algunos temas. Así de claro", ha mantenido.

RENOVACIÓN DEL PARTIDO

Por último, cree que también hay motivos para ilusionarse porque el PNV "lleva toda su historia renovándose en las responsabilidades, pasando el testigo". "Nunca hemos entendido esto como un patrimonio personal de nadie", ha precisado.

En este sentido, ha manifestado que "las nuevas voces de este partido ya están aquí, empujando, preparándose, asumiendo su responsabilidad". "Lo estáis viendo y lo veréis en las próximas candidaturas electorales Y así seguirá siendo", se ha comprometido.

"PNV no nació para administrar el pasado, nació para construir el futuro, un futuro en el que Euskadi tenga más autogobierno, no menos; más soberanía, no menos; más voz en Europa, más capacidad de decidir, más herramientas para cuidar a nuestra gente, generar oportunidades y construir nuestro propio futuro. Y 131 años después, nuestra mejor historia es la que todavía tenemos por escribir", ha aseverado.

El líder jeltzale también ha defendido que el euskera "no es un adorno folclórico, es el hilo que nos une con las generaciones anteriores". "Un pueblo que pierde su lengua, pierde una forma de reconocerse. Este partido lleva 131 años entendiendo que, sin euskera, no hay Euskadi completa y que nuestra lengua es una lengua de futuro", ha afirmado.

Por eso, ha pedido "que se hable, se estudie, se use en la calle y en la administración, en la empresa y en la ciencia, sin complejos y sin que nadie pida perdón por hablarlo". "Ni un paso atrás", ha dicho.

MUNDIAL

En referencia a la Copa Mundial de Fútbol, ha dicho que se les ha "aturullado en todos los medios de comunicación con la selección española". "No había otra cosa y algunos hasta querrían que le rindiéramos pleitesía, una especie de 'horcas caudinas' a la vasca", ha recriminado.

Esteban ha querido dejar claro que respetan "a todo el mundo", pero Euskadi "es una nación" y también así lo sienten "en la grada", por lo que ha reclamado su propia selección para que "pueda competir como tal, con su camiseta y su nombre porque no es "un privilegio, sino normalidad". "En esto, como en todo, no vamos a dejar de insistir", ha zanjado.