Esteban a Otegi: "¿Éramos fachas hace tres años y ahora resulta que tenemos valores comunes?"

El presidente del EBB, Aitor Esteban - Iñaki Berasaluce - Europa Press

SAN SEBASTIÁN, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha preguntado al secretario general del PNV, que ha propuesto gobiernos "amplios" ante un posible Ejecutivo PP-Vox, que ambas formaciones tienen modelos "muy diferentes" y le ha preguntado: "¿Éramos fachas hace tres años y ahora resulta que tenemos valores comunes?". Además, ha afirmado que Otegi habla del "legado de Agirre" como si "quisiera ponerse una capa del PNV por encima".

Tras participar en Elgoibar en el acto conmemorativo a los gudaris del batallón Arana Goiri que perdieron la vida en el frente de Zirardamendi durante la Guerra Civil hace 90 años, Esteban se ha referido a las recientes declaraciones del secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

Este pasado sábado, el líder de la formación soberanista defendió "un acuerdo entre diferentes que dé un horizonte común, al menos de manera táctica", para avanzar hacia la "república vasca". Además, aclaró que la formación soberanista no quiere "robar un símbolo" al PNV, pero "toma" el legado del lehendakari José Antonio Agirre, y apeló a gobiernos amplios ante un posible Ejecutivo del PP y Vox.

El presidente del PNV ha confesado que no entiende "qué es lo que quiere decir" Otegi, que "lleva tiempo con grandes palabras pero que son una nube" y "no concreta en absoluto". Respecto al legado de José Antonio Agirre, primer lehendakari, ha afirmado que para el PNV "es todo".

"Toda su trayectoria, su defensa de la democracia, de los valores de los derechos humanos por encima de teodología, etc, es lo que hemos intentado seguir nosotros toda nuestra vida", ha dicho.

Tras preguntarse si Arnaldo Otegi se refiere a "eso" ha respondido seguidamente que supone "que no". "Porque si mira su trayectoria no puede hablar de Aguirre, podrá hablar de otras cosas, pero no de Aguirre", ha puntualizado.

Por otra parte, se ha cuestionado si Otegi se refería a la configuración de un gobierno de coalición. "Estoy especulando, porque es siempre hablan del legado de Aguirre como si quisieran ponerse una capa PNV por encima", ha añadido.

Ha recordado que el Gobierno de concentración que presidió Agirre se formó cuando había una guerra, no había elecciones ni un Parlamento.

"Absolutamente nada. Había que organizar aquello y, en esas circunstancias, se crea un gobierno de concentración. No estamos en esa situación", ha apuntado.

De nuevo ha vuelto a preguntarse "de qué está hablando exactamente, ¿De ir juntos? ¿De ir en listas?". Ha recordado a Otegi que PNV y EH Bildu representan "modelos muy diferentes" aunque tengan "cosas en común" como "el país y la gente del país".

"Pero los modelos, y sobre todo en un momento crucial como este, son muy diferentes. Y en un Parlamento, y en el día a día de la toma de decisiones, hay una variedad inmensa de cosas sobre las que hay que decidir", ha dicho.

Ha puesto en duda que los dos partidos se puedan poner de acuerdo en materias como infraestructuras, educación, servicios sociales o energía".

"Nosotros la defensa de la democracia y los derechos humanos la vamos a hacer, como siempre lo hemos hecho, en los tiempos duros también. Fuimos un parapeto contra el totalitarismo y lo seguiremos siendo en cualquier circunstancia", ha señalado. Según Aitor Esteban esa defensa la ha demostrado la formación jeltzale "en épocas malas, en épocas de la dictadura y después también".

HACE TRES AÑOS

Por otra parte, ha recordado que "hace tres años, hubo una campaña electoral" cuyo 'spot' era "protégete, date crema, que viene la derechona". "Y la derechona con siglas y con mi cara también, por cierto, era Vox, PP y PNV. ¿Y ahora un Gobierno de coalición, vamos juntos y tenemos que defender los mismos valores". O sea, éramos fachas hace tres años y ahora resulta que tenemos valores comunes. Esto no me parece serio por parte de un partido político", ha criticado.

Respecto al "tacticismo" al que aludió Otegi en un pacto de autogobierno, ha aclarado que el PNV tiene claro lo que hace. "Queremos una Euskadi libre y el mundo va evolucionando, queremos una Europa también fuerte y queremos una Euskadi libre", ha indicado.

El presidente del PNV ha añadido que, "a partir de ahí, integrando a todo el mundo" la formación jeltzale intenta "que este país tenga cada vez más autogobierno y más herramientas para vivir mejor".

"No sé qué es lo que quiere decir con táctico, entre tres y tal. ¿Tendrá problemas en sus filas porque algunos le están reprochando que no debe llegar a un acuerdo con PSOE y PNV? Sinceramente, habla muy crípticamente, en una nebulosa y no concreta nada", ha manifestado.

Por contra, ha advertido de que el PNV puede "concretar perfectamente" porque tiene "las ideas muy claras". "Si podemos, en un estatuto que ya lleva muchos años, dar un salto, adecuarlo y llegar a un gran acuerdo de país con una mayoría tan amplísima como serían los tres partidos políticos, lo haremos, porque ese es nuestro camino", ha concluido.